Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко в циничной манере прокомментировал инцидент, случившийся 15 декабря в Москве. Мужчина в столице забрался на Крымский мост и обещал прыгнуть.
Политик опубликовал в Сети видео со своими высказываниями. Вместе с ним в обсуждении участие приняла оказавшаяся рядом сотрудница коммунальных служб.
Мужики такое делают от безделья, — зло и со смехом говорит Ищенко.
Ситуацию в разговоре с журналистами оценил адвокат Искандер Фахретдинов. По словам юриста, политика могут привлечь к административной ответственности «за мелкое хулиганство» или даже уволить,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина в шапке-ушанке забрался на опору Крымского моста. Он планировал совершить прыжок.
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