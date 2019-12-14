https://static.news.ru/photo/4b19abd8-1f48-11ea-b878-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ищенко Фото: ishenkodeputat/vk.com

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко в циничной манере прокомментировал инцидент, случившийся 15 декабря в Москве. Мужчина в столице забрался на Крымский мост и обещал прыгнуть.

Политик опубликовал в Сети видео со своими высказываниями. Вместе с ним в обсуждении участие приняла оказавшаяся рядом сотрудница коммунальных служб.

Мужики такое делают от безделья, — зло и со смехом говорит Ищенко.

Ситуацию в разговоре с журналистами оценил адвокат Искандер Фахретдинов. По словам юриста, политика могут привлечь к административной ответственности «за мелкое хулиганство» или даже уволить, сообщает Life.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина в шапке-ушанке забрался на опору Крымского моста. Он планировал совершить прыжок.