«Запреты не работают»: депутат высказался о праве дачников на торговлю Депутат Чернышов призвал разрешить дачникам продажу овощей со своего огорода

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Ограничения на торговлю собственноручно выращенными овощами и фруктами должны быть сняты, заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, существующие сегодня запреты на торговлю без регистрации ИП де-факто не работают, зато овощи, фрукты и зелень, выращенные на своей даче, зачастую лучше по качеству, чем привезенные с овощебаз и из-за границы.

Пусть люди выращивают картошку, огурцы, помидоры, редиску, яблоки, лук, зелень — все что угодно, и продают. Такая продукция чаще всего лучше по качеству и дешевле, чем то, что нам иной раз везут с овощебаз и из-за границы, — сказал Чернышов.

Он добавил, что проверки людей, которые торгуют собственноручно выращенными овощами и фруктами без специального разрешения, стоит проводить только по конкретным жалобам, а не поголовно.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, какие дачные сорняки могут быть опасны для людей и домашних животных. В этот список вошли хмель, аконит, наперстянка, белладонна и лютик. По словам депутата, для животных контакт с последним растением может иметь летальные последствия. От хмеля на даче очень трудно избавиться, потому что у него очень разветвленная корневая система, а сок аконита вызывает раздражение и ожог кожи, добавил парламентарий.