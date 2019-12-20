https://static.news.ru/photo/4d1d005a-230e-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Боярский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил дополнить законопроект о приравнивании электронных сигарет, вейпов и кальянов к обычным табачным изделиям запретом на торговлю снюсом в Интернете.

Мы должны в первую очередь сделать упор на категорический запрет продажи несовершеннолетним. Кроме того, нужно вообще запретить продавать это через Интернет, — цитирует АГН «Москва» его заявление на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

За запрет продажи никотиносодержащих смесей выступил также замглавы Минздрава Олег Сагалай. Он пояснил, что в действующем законодательстве есть данная норма, касающаяся снюса и насвая, её уже недостаточно, поскольку появляются новые виды некурительного табака.

Ранее News.ru писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил законодательно запретить продажу снюса на территории региона. До этого сотрудники полиции и Роспотребнадзора будут проводить периодические рейды мест торговли.