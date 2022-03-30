Дептранс: в Москве не будут повышать тарифы на проезд в транспорте

Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте из-за санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе дептранса. Как пояснили в ведомстве, в ближайшие полгода повышения тарифов, выходящих за рамки плановой индексации, не будет.

Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит, — говорится в сообщении.

Последний раз тарифы на общественный транспорт в столице повышались 2 января 2022 года. Тогда стоимость разовой поездки по билету «Единый» выросла на 1 рубль, по «Тройке» — на 4 рубля.

Общероссийское объединение пассажиров ранее попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации.

По словам председателя организации Ильи Зотова, в ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы, ссылаясь на рост себестоимости поездок из-за удорожания запчастей для автобусов. Например, мэрия Хабаровска получила уведомления от перевозчиков о повышении цен с 30–35 рублей за поездку до 35–40 рублей.