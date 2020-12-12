Дептранс уличил такси трёх крупных агрегаторов в нарушениях

https://static.news.ru/photo/fc951fa0-3d8d-11eb-8513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы поймал таксистов трех крупных агрегаторов такси на нарушении правил перевозок, среди которых некорректная маркировка автомобилей и несоответствие их номерных знаков тем, что указаны в приложении.

В дептрансе сообщили, что провели проверку 445 машин такси «Яндекса», Gett, «Ситимобил», InDriver, «Везёт» и «Максим». Оказалось, что 28% нарушают правила перевозок. Среди основных «грехов» агрегаторов — несовпадение номеров машин с указанными в приложении, отсутствие автомобилей в реестре такси и слишком долго время ожидания заказа клиентом, пишут «Известия».

Как выяснилось, такси агрегаторов «Максим» и «Везёт» вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое, — заявили в департаменте.

Еще одним массовым нарушением оказалось подключение к такси «левых машин. В дептрансе отметили, что ещё в июне-июле провели проверку, по результатам которой было установлено, что из 586 такси различных операторов 47 раз приезжали вовсе не те машины, которые заказывались.

У таких машин часто нет разрешения на осуществление деятельности такси. Номер может отличаться только на одну цифру или букву, но оператор уже не несёт никакой ответственности, если с пассажиром в дороге что-то произойдёт, — отметили в дептрансе.

Как сообщал NEWS.ru, агрегаторы такси и каршеринговые компании в 2021 году получат право доступа к информации о наличии у водителей прав в базе данных.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась с требованием к правительству ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии коронавируса.