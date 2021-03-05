Дептранс сообщил о пробках в Москве в восемь баллов

https://static.news.ru/photo/c289a9de-7db6-11eb-b69a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 5 марта, на территории Москвы пробки достигли восьми баллов. Об этом сообщили представители столичного департамента транспорта.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что особенные затруднения на дорогах наблюдаются в центре города.

В последний рабочий день перед праздничными выходными на дорогах уже плотно — 8 баллов: затруднения наблюдаются в центральной части города, — пишет Telegram-канал департамента.

Движение также сильно затруднено на проспекте Андропова по направлению к области и внешней стороне МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей. Кроме того, пробка образовалась на Северянском путепроводе. Там продолжаются дорожные работы.

Как ранее передавал NEWS.ru, длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик 5 марта составила 61 километр. При этом в целом пробки в столице оценили в два балла.