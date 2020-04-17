Дептранс не зафиксировал затруднений в работе столичного метро

https://static.news.ru/photo/2ed9c964-806c-11ea-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 17 апреля, работа метрополитена на территории Москвы проходит в штатном режиме, никаких затруднений не зафиксировано. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.

Отмечается, что подземка работает без проблем, однако в метро уже обнаружили 72 человека с повышенной температурой.

Пожалуйста, оставайтесь дома, — приводит сообщение пресс-службы департамента «Интерфакс».

Ранее, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице.

На следующий день, сообщал NEWS.ru, в метро уже наблюдаласьспокойная обстановка. Москвичи спускались в подземку, не предъявляя полицейским на входе электронные пропуска. При этом пассажиры старались соблюдать дистанцию.