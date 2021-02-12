Дептранс назвал самые загруженные участки на дорогах Москвы утром в субботу

https://static.news.ru/photo/d56daed8-6dcb-11eb-bdf3-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Из-за обильных снегопадов дорожное движение в Москве остаётся затруднённым. Дептранс назвал основные участки в столице с наиболее плотным трафиком.

Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что метро, МЦК и МЦД работают в штатном режиме. Запущено дополнительно 180 единиц наземного транспорта, на некоторых маршрутах он работает с незначительными задержками.

Как писал NEWS.ru, пробки на дорогах Москвы с 7–8 баллов увеличились до 9 баллов к утру 13 февраля. Участков с серьёзными затруднениями в движении транспорта стало меньше.

Дорожная ситуация стала тяжёлой ещё утром 12 февраля. Максимального значения — 10 баллов — нагрузка на дорогах Москвы достигла около 17:00.