Дептранс Москвы заявил о стабилизации ситуации на дорогах

https://static.news.ru/photo/686f8784-6ef2-11eb-8efa-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы

Ситуация на дорогах Москвы после сильного снегопада стабилизировалась, более 50 тысяч кубических метров снега уже убрали с подходов к станциям метро и МЦК, общественный транспорт работает в штатном режиме.

Об этом сообщает департамент транспорта города. Сильный снегопад в столичном регионе начался в пятницу, 12 февраля. К утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. В Москве высота снежного покрова достигала 59 сантиметров, в Подмосковье — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормальных показателей. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. Городские и областные власти считают, что на полное устранение всех последствий стихии уйдёт до пяти дней.

Сейчас [пробки] на дорогах Москвы — три балла, ситуация стабилизировалась. Городской транспорт работал и работает штатно, — говорится в сообщении дептранса.

Более 3 тысяч человек заняты на расчистке снега у объектов метрополитена. На улицы Москвы выпущено 180 дополнительных единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить бесперебойность работы.

Как писал NEWS.ru, за три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы Администратора московского парковочного пространства (АМПП) — 148. Большинство из застрявших в снежной каше и забуксовавших машин были грузовыми. Именно из-за них возникало большинство транспортных заторов.