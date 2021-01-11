Дептранс Москвы рассказал о поведении при падении на рельсы в метро

https://static.news.ru/photo/6f68a4f0-5429-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы опубликовал памятку о действиях при падении на рельсы в метро. Ведомство решило напомнить о правилах поведения после инцидента с ребёнком на станции «Бабушкинская».

Сохраняйте [правила], но лучше будьте внимательными ещё на платформе, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В тексте памятки говорится, что при отсутствии прибывающего поезда в зоне видимости следует идти к тоннелю по направлению движения состава и встать за чёрно-белой рейкой. В этом месте человек оказывается в безопасности и может дождаться помощи сотрудников подземки. Там напомнили, что нельзя касаться контактного рельса, так как он находится под высоким напряжением.

Если же после падения человек видит приближающийся поезд, он должен лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой к поезду. После этого следует избегать лишних движений. Такое положение нужно сохранять до прибытия помощи.

Как писал NEWS.ru, 11 января ребёнок упал на рельсы на станции метро Москвы «Бабушкинская», однако машинист успел вовремя остановить состав.

Ранее в московском метро мужчина погиб, упав на рельсы под прибывающий поезд. Инцидент произошёл на станции «Красносельская» Сокольнической линии 3 января около 12:50. Движение поездов было временно остановлено. Мужчина погиб. Специалисты сняли напряжение с контактного рельса на 10 минут для извлечения тела погибшего пассажира.