Дептранс Москвы призывает не парковаться под деревьями

https://static.news.ru/photo/22630b94-ab79-11eb-a026-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/incekb/GLOBAL LOOK PRESS

Не парковаться под деревьями и обходить шаткие конструкции призвал москвичей в воскресенье, 2 мая, департамент транспорта столицы.

Соблюдать меры предосторожности гражданам рекомендуется в воскресенье и понедельник, 2 и 3 мая соответственно.

Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Призыв московских чиновников объясняется тем, что ближайшей ночью и в последующие сутки в Москве ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что жителям Москвы и других городов Центральной России следует ждать аномальных ливней и грозу.