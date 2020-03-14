https://static.news.ru/photo/6b6d9002-661a-11ea-95c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея строительства Кольцевой линии московского метро не связана с пятном от кружки на карте. Об этом заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что линия изначально задумывалась как пересадочный контур с учётом прогнозируемого большого пассажиропотока.

Кольцо должно было объединить как существовавшие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре, — цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что линия является одной из самых востребованных в Московском метрополитене. В будни через вестибюли на её станциях проходят по 700–750 тысяч человек. С учётом пересадок с других направлений в течение суток поезда могут перевозить около двух миллионов пассажиров.

Первая Кольцевая линия метро замкнулась 66 лет назад — 14 марта 1954 года. Её запускали в три этапа в течение десяти лет. Последний из них завершился, когда был открыт участок между станциями «Белорусская» и «Парк культуры».

По одной из легенд своим появлением московское кольцо метро обязано лидеру СССР Иосифу Сталину. Якобы во время одного из совещаний о развитии транспортной отрасли Москвы он поставил на карту кружку с кофе, отпечаток которой предопределил место появления и коричневый цвет линии на карте.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2021 года машинистами в столичном метро смогут стать женщины. Из-за повышенных нагрузок в течение многих лет им эта профессия была недоступна. Однако теперь запрет снят, так как условия работы стали комфортнее.