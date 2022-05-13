Депрессия — одна из наиболее серьёзных проблем современного общества. Всемирная организация здравоохранения сравнивает её с эпидемией, охватившей всё человечество. Ежегодно около 150 миллионов человек лишаются трудоспособности из-за депрессии. Что сопровождает человека с депрессией? Нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, повышенная тревожность, нерешительность, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве. Эти проблемы могут стать хроническими или возобновляющимися и оказывать сильное влияние на судьбу человека. Почему это происходит, как вовремя заметить и что с этим делать — в материале NEWS.ru.