Депортация группы «Би-2»: что нового известно, всех ли оставят в Израиле

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Группа «Би-2»

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был депортирован из иммиграционной тюрьмы Таиланда в Израиль. Об этом заявил представитель МИД еврейского государства Лиор Хаят. По последним данным, вечером 31 января все участники музыкальной группы, включая солиста Шуру (Александр Уман), покинули Бангкок. Что ждет Леву, кто из «Би-2» может не остаться в Израиле и как ситуация освещается в иностранных СМИ — в материале NEWS.ru.

Что произошло с музыкантами «Би-2»

Лева согласился на депортацию из тайской иммиграционный тюрьмы и улетел в Израиль. По сообщению пресс-службы «Би-2», Бортник отказывался общаться с прессой до освобождения из изолятора других членов коллектива.

Вечером в среду шесть музыкантов группы также покинули тюрьму. В их числе барабанщик, два гитариста, клавишник и аранжировщик. По данным ТАСС, о депортации в Израиль удалось договориться и для Шуры Би-2 (Александр Уман). У коллеги Левы два паспорта — израильский и австралийский, он влетал в страну по второму. Только у трех музыкантов «Би-2» российские документы, поэтому по закону они будут депортированы в РФ.

В каких условиях сидели музыканты «Би-2» в тайском изоляторе

Пресс-служба группы постоянно подчеркивала, что музыканты находились в ужасных условиях. «Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — говорилось в одном из сообщений.

Продюсер Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также обратил внимание на условия содержания артистов. По его словам, все музыканты «находились под открытым солнцем, когда температура воздуха была от 35 до 40 градусов жары».

Виктор Бут, который был арестован в Таиланде в 2008 году, в беседе с журналистом NEWS.ru пояснил, что условия в иммиграционной тюрьме для ожидающих депортации лучше, чем в обычной.

«Люди попали в стрессовую ситуацию. Для них спать без кондиционеров — это ад, там сейчас жара ночью даже 30 градусов, ты постоянно потеешь. Но, например, в тайской тюрьме можно заказать все что угодно из еды, если есть деньги, а музыканты из „Би-2“, полагаю, люди не бедные. Тайские тюрьмы намного гуманнее, чем американские. И я бы не стал говорить про антисанитарию, давайте относиться к Таиланду как к довольно развитой стане. У них работают нормы пенитенциарной системы», — сказал Бут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Бут

Что писали СМИ о задержании музыкантов «Би-2»

Израильский сайт «Детали» со ссылкой на агентство VPI Event Co, которое занималось организацией концертов группы, пишет, что «все аналогичные случаи в прошлом оканчивались штрафами, никого не арестовывали».

Издание также приводит высказывание о музыкантах и ситуации с их задержанием в Таиланде депутата Госдумы Андрея Лугового.

«Если в их действиях есть состав преступления, то это должны определять прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ. Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — отметил Луговой.

Интернет-издание newsru.co.il пишет, что Леву освободили из миграционной тюрьмы, потому что «он единственный из группы въехал в Таиланд по израильскому паспорту».

Что говорили о задержании «Би-2» власти Таиланда

31 января представители иммиграционной полиции впервые прокомментировали задержание и помещение в изолятор артистов из группы «Би-2». Они заявили, что инцидент с музыкантами не имеет никакого отношения к политике.

В полиции пояснили, что обладатели двух паспортов могут запросить депортацию в ту страну, в которой они хотят оказаться. Те же, кто опасается уголовного преследования на родине, могут обратиться в ООН за статусом беженца.

Семеро участников группы «Би-2» были задержаны после концерта на Пхукете 24 января и помещены в иммиграционную тюрьму в Бангкоке. Музыкантов должны депортировать из-за нарушения тайского миграционного законодательства. Они находились в стране по туристическим, а не по рабочим визам. Трое участников коллектива с российскими паспортами отказались общаться с консулом РФ после задержания. Вернутся ли они на родину, пока неизвестно.

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