Департамент транспорта Москвы: выборочные проверки пропусков продолжаются

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Обряд, направленный на то, чтобы коронавирус «успокоился и ушёл», проведёт в горах Алтая главный шаман региона, президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» Акай Кине. Ритуал состоится после обновления фазы Луны.

По словам шамана, на весь обряд потребуется около двух часов, в процессе коронавирусу будет сделано некое подношение, как знак уважения. По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая...