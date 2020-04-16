Общество

Департамент транспорта Москвы: выборочные проверки пропусков продолжаются

09:14, 16 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы сообщил, что поголовной проверки пропусков в столичном метрополитене нет, но сохраняются выборочные. В ведомстве отметили, что такой подход позволил избежать скопления пассажиров.

Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома, — привели сообщение пресс-службы департамента в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, 16 апреля в Московском метрополитене наблюдается спокойная обстановка. Москвичи спускаются в метро, не предъявляя полицейским на входе электронные пропуска. При этом пассажиры стараются соблюдать дистанцию.

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