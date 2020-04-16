Департамент транспорта Москвы: выборочные проверки пропусков продолжаются

https://static.news.ru/photo/a0054f04-7faa-11ea-b238-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Департамент транспорта Москвы сообщил, что поголовной проверки пропусков в столичном метрополитене нет, но сохраняются выборочные. В ведомстве отметили, что такой подход позволил избежать скопления пассажиров.
Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома, — привели сообщение пресс-службы департамента в РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, 16 апреля в Московском метрополитене наблюдается спокойная обстановка. Москвичи спускаются в метро, не предъявляя полицейским на входе электронные пропуска. При этом пассажиры стараются соблюдать дистанцию.