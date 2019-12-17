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Житель Подмосковья 18-летний Спартак Ф. разместил в Сети объявление о продаже полотенца за 50 тысяч рублей. Молодой человек считает аксессуар своим другом, которого зовут Евгений Полотенцев.

Спартак рассказал Life, что он не может «дать Евгению ту жизнь, которую он заслужил» и потому решил продать его. Автор объявления отметил, что полотенце «развито не по годам», мало разговаривает,...