Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко сообщила, что на базе департамента стратегического развития и инноваций создадут подразделение по искусственному интеллекту и инновациям.
По её словам, ведомство займётся вопросами ИИ вместо Министерства связи, так как сначала данная сфера считалась «сквозной цифровой технологией».
Она уточнила, что руководить новой структурой будет Павел Христенко,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам развития вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса.
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