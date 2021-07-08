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Муж работает, жена — красивая: счастливы ли семьи с «традиционным» укладом

Ячейки общества, где муж отвечает только за финансы, а женщина — за быт, психологи оценивают неоднозначно
11:31, 08 июля 2021
Фото: ivansorokin/instagram.com
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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. По оценкам специалистов, каждый третий россиянин является сторонником так называемой традиционной или патриархальной модели семьи, когда муж работает, а жена ведёт хозяйство и занимается детьми. NEWS.ru поговорил с семьями, где отношения строятся по такой модели.

Иван Сорокин и его жена Мария

Бизнесмен Иван Сорокин — владелец сети частных детских садов. Его супруга Мария — домохозяйка. Они вместе девять лет. В семье трое детей. Младшему — пять месяцев. Иван относит свою семью к традиционным, где ключевые решения принимает муж. Жену свою называет хрупким цветком, о котором нужно заботиться и ограждать от проблем. Мария в прошлом финалистка конкурса «Мисс Россия» и известная модель.

Рассказ Ивана

С Машей я познакомился в Интернете. Она была очень востребованной. Работала в Париже и Токио. Мы долго переписывались. Потом я поехал, сделал ей предложение. Я забрал возлюбленную к себе, и она полностью погрузилась в мою жизнь. Я ей просто «нарисовал» в голове видение, какая у нас может быть семья. Хорошая и дружная. Ей картинка понравилась. Первое время её приглашали, конечно, на съёмки и показы. Я был против. В первую очередь потому, что это небезопасно. Я считаю, что девушке не надо путешествовать одной или даже с подругой. Просто может всякое случиться. Не все люди вокруг хорошие и адекватные.

ivansorokin/instagram.com

Мы вообще в семье внедрили такое правило: отдельно друг от друга мы никогда не путешествуем. Если же поездка намечается по работе, то она не должна проходить в одиночестве. Это касается и меня. Все командировки — в компании бизнес-партнёров, которые являются родственниками. Это брат жены, моя сестра, её муж. Когда ты в семье, ты лучше защищён. Если человек остаётся один, разные мысли могут посещать... Не понимаю, зачем себя вводить в какое-то искушение.

Конечно, я не мужлан. Кулаком по столу не стучу. Но я верю, что муж — глава семьи. Все ключевые решения должен принимать он. Но и ответственность тоже лежит на его плечах. Моя жена Маша эти идеи поддерживает. Так природой заложено, что мужчина должен реализоваться во внешнем мире. Предназначение женщины — это следить за детьми, создавать уют, обустраивать быт. Кстати, именно по этой причине я доверяю супруге все финансы. Мужчина живёт в моменте, он может всё просадить — на вечеринку или вложиться в сомнительный проект. Женщина же ориентирована на сохранение, накопление. Как только деньги оказались в руках жены, мы начали богатеть. Это было правильное решение.

Мы — гармоничная семья, но, конечно, не ангелы. Бывают ссоры и разногласия. Чувства затухают и разгораются вновь. Это естественный процесс. Но мы приняли решение: что бы ни случилось, мы муж и жена навсегда. Назад пути нет.

Раньше Маша вспоминала былые времена. Она скучала по съёмкам и показам. Мы с ней проговаривали эти моменты. Мне удалось убедить жену, что главное для неё — внимание детей и их любовь. Это важнее восхищения тысяч чужих людей.

Дети для нас, как вы поняли, — самое главное. Мы выработали семейную традицию — выходные мы проводим только с семьёй. На рабочие звонки я не отвечаю, встречи с бизнес-партнёрами не назначаю. Летом мы идём на пикник в парк, зимой — собираемся за семейным столом. Я стараюсь дать детям максимум любви и внимания. Вклад в их воспитание — самый важный.

Мария и Алексей

Алексей — полицейский, Мария — экономист. Вышла на работу год назад. До этого семь лет сидела в декрете. У супругов двое сыновей. Мария называет себя типичной женой силовика. Постоянно ждёт мужа из командировок, с трудом растягивает на месяц его скромную зарплату. Воспитание детей и домашнее хозяйство — полностью на ней.

Рассказ Марии

С Лёшей мы познакомились, когда нам было по 22 года. Он меня привлёк своей порядочностью, какой-то «правильностью». Когда наши сверстники ещё тусили по клубам, он уже думал о семье. У силовиков принято рано жениться. Через полгода Лёша мне сделал предложение. Я согласилась. Была уверена, что лучше мужа я не найду.

Свадьбы ещё не было, а я уже поняла — демократии в нашей семье не будет. Лёха запрещал мне встречаться с подругами без него. Всех одиноких приятельниц называл гулящими женщинами. Однажды демонстративно выдернул со сцены в клубе, когда я участвовала в каком-то безобидном конкурсе. Мол, не должны на мою будущую жену пялиться все подряд. Во время свадьбы устроил скандал из-за того, что я танцевала с мужем подруги. Это якобы недостойное поведение жены будущего офицера.

После свадьбы я планировала ещё пару лет поработать. Моя карьера только началась. Устроилась в хорошую компанию. Но Лёха специально сделал так, чтобы я забеременела. Я, конечно, была очень расстроена. Ребёнка не хотела, не готова была к такой ответственности. Ушла в декрет, в котором просидела почти семь лет. Только вышла из первого, сразу забеременела вторым сыном.

Лёша уверен, что существует чётко разграниченные, так называемые женские и мужские обязанности. К первым относятся уборка, приготовление еды, уход за маленькими детьми. Ко вторым — только добыча денег. После работы его должен ждать горячий ужин и покой перед телевизором. Также Лёша уверен, что женщина не должна водить машину и пить алкоголь.

Наша семейная жизнь ещё осложняется постоянными командировками мужа. Я считала, что в год его нет в среднем по два месяца. Особенно это было тяжело, когда у тебя на руках новорождённый ребёнок, а помочь некому. Я крутилась, как белка в колесе, когда сыновья были маленькие. Тогда была помоложе, психика более гибкая. Сейчас бы подала на развод, не задумываясь.

Лёша зарабатывает средне по меркам нашего города — 60 тысяч рублей. У нас двое детей и ипотека. Денег вечно не хватало. Я вышла на работу и по этой причине тоже. Ну и надоело в четырёх стенах сидеть. Сейчас я нахожусь на профессиональном уровне моих 24-летних коллег. Зарплата 30 тысяч рублей. Люди моего возраста получают вдвое больше. Это, конечно, печально, но зато у меня двое отличных пацанов. Я уверена, что уделила им достаточно внимания. Они растут полностью «долюбленными» и уверенными в себе.

Сейчас забот стало ещё больше. Полный рабочий день, вся домашняя работа по-прежнему на мне. Хорошо хоть Лёша стал больше мальчиками заниматься. Они выросли, ему стало интересно проводить с ними время. В целом я счастлива с мужем. Он надёжный человек, я знаю, что он верен мне и любит. Это главное.

Каждая третья семья

Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам практикующего психолога Филиппа Литвиненко, от 25% до 35% российских семей можно назвать патриархальными. Там мужчина — кормилец и лидер, а женщина занимается бытом и воспитанием детей. Разводов в таких ячейках общества случается меньше. Но не из-за того, что супруги живут более дружно.

У женщин там меньше свобод и возможностей предъявлять претензии. А у мужчины больше власти и силы. Всё крутится вокруг того, что он добывает основные ресурсы. А женщина более зависима и претензий высказать не может. Даже если он изменил, деваться особо некуда. Особенно если есть маленькие дети.

Филипп Литвиненко

практикующий психолог

Психолог добавил, что семей с такими взглядами становится всё меньше. Потому что российское общество феминизируется. Женщины больше не хотят быть приложением к плите и стиральной машине.

Семья, в которой женщина не реализует себя в обществе и занимается только бытом, называется однокарьерной, продолжает психолог Екатерина Тихонова. Такая форма отношений — ловушка для современных дам. Её многие хотят, но в реальности не все готовы так жить.

Женщины в описании идеального спутника жизни говорят, что хотят именно мужчину с патриархальным взглядом на жизнь. То есть он должен занимать главенствующую роль в семье, обеспечивать её и детей. Но в то же время женщины описывают прямо противоположные качества, которые хотят видеть в супруге, — эмоциональность, эмпатию. Большинство желает, чтобы обязанности по дому и уходу за детьми были разделены пополам. Мужчин, сочетающих в себе эти качества, крайне мало.

Екатерина Тихонова

практикующий психолог

Подходит человеку или нет патриархальная семья, зависит от склада его личности. Если мужчина или женщина предпочитает жить в понятной и заранее продуманной иерархии, ориентируясь на опыт предыдущих поколений, такая модель отношений может стать идеальной. Это даже хорошо — он или она не будет думать о своём предназначении, профессиональном самоопределении, говорит психолог. Если же человек отличается креативными, свободными взглядами на жизнь, такая модель ему не подходит. Она будет его «душить». Лучше выбрать путь равноправия.

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