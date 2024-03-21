«Деньги жгут карман»: автоэксперт сравнил российские и импортные шины Эксперт Медведев: российские шины могут конкурировать с импортными покрышками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпущенные в России шины могут конкурировать с европейскими или американскими покрышками, заявил в беседе с NEWS.ru автомобильный эксперт и автор Telegram-канала «Запах новой шины» Михаил Медведев. По его словам, в РФ есть заводы, где используется современное оборудование, и у водителей нет необходимости «гоняться» за шинами, которые сделаны за рубежом.

По своему качеству шины, которые выпущены в России, вполне могут конкурировать с «настоящими» европейскими или американскими покрышками. У нас есть очень приличные заводы, где используется современное оборудование. И я вообще не вижу смысла гоняться за шинами, сделанными за рубежом. Если хочется «настоящую Европу» и деньги жгут карман — пожалуйста. Но по факту все шины, которые производятся на заводах шинных гигантов в России, — это очень качественная и достойная продукция, — заявил Медведев.

Автоэксперт Егор Васильев ранее заявил, что зимнюю резину стоит менять на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. По его словам, если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда действуют максимальные скидки. Медведев также напомнил, что в 2023 году был введен штраф за использование несезонной резины.