«Деньги не пахнут»: белорусский политолог о введении безвиза с Польшей Политолог Агафонов: Белоруссия ввела безвизовый режим с Польшей для привлечения денег

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Белоруссия могла ввести безвизовый режим с Польшей для привлечения денег в госбюджет, предположил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов. Он пояснил, что в республике цены гораздо ниже, чем в европейских странах, поэтому это направление привлекает туристов. В качестве аргумента эксперт привел статистику, согласно которой после введения безвиза с Литвой и Латвией в Белоруссию приехало в общей сложности порядка 100 тысяч туристов.

У Белоруссии уже действует подобный безвиз с Литвой и Латвией. Недавно была статистика, по которой этим правом уже воспользовались в районе 100 тысяч человек. Тут надо понимать, что в Белоруссии цены значительно ниже, чем в Европе и именно поэтому такие меры и вводятся. С Польшей абсолютно та же ситуация, как говорится, «деньги не пахнут», — заявил Агафонов.

О введении безвиза стало известно вечером 30 июня. Он будет действовать в период с 1 июля по 31 декабря текущего года. В белорусском государственном погранкомитете отметили, что президент республики Александр Лукашенко принял соответствующее решение «для поддержания добрососедских отношений».

Безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы также был продлен до конца этого года, чтобы жители двух прибалтийских стран смогли «ближе познакомиться с культурой народа Белоруссии» и «составить собственное объективное представление» о стране.