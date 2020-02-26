Самым дорогим ингредиентом для масленичных блинов оказалось молоко, а самые дорогие угощения на этой недели — на столах жителей Красноярска. К такому выводу пришли исследователи, которые подсчитали стоимость стопки из 30 блинов — столько в среднем готовит среднестатистическая хозяйка за один раз.
На втором месте по себестоимости лакомства — Санкт-Петербург,
При этом молоко обходится в среднем в 65 рублей. Четыре яйца оценены в 23 рубля, а 400 граммов муки — в 14. Ещё по 9 рублей, исходя из рецептуры, необходимо заплатить за масло, соль и сахар.
Дешевле всего приготовить блины можно в Перми, Уфе и Екатеринбурге. Для стопки блинов там необходимо меньше 95 рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог поделилась способами приготовления блинов, врачи назвали лучшую начинку, а гастроэнтеролог объяснила, как правильно есть масленичное угощение.
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