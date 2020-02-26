https://static.news.ru/photo/6790f61e-5881-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым дорогим ингредиентом для масленичных блинов оказалось молоко, а самые дорогие угощения на этой недели — на столах жителей Красноярска. К такому выводу пришли исследователи, которые подсчитали стоимость стопки из 30 блинов — столько в среднем готовит среднестатистическая хозяйка за один раз.

На втором месте по себестоимости лакомства — Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости», там, как и в Красноярске, затратность рецепта блюда оценили примерно в 111 рублей с разницей всего в 40 копеек.

При этом молоко обходится в среднем в 65 рублей. Четыре яйца оценены в 23 рубля, а 400 граммов муки — в 14. Ещё по 9 рублей, исходя из рецептуры, необходимо заплатить за масло, соль и сахар.

Дешевле всего приготовить блины можно в Перми, Уфе и Екатеринбурге. Для стопки блинов там необходимо меньше 95 рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог поделилась способами приготовления блинов, врачи назвали лучшую начинку, а гастроэнтеролог объяснила, как правильно есть масленичное угощение.