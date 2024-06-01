Денежный гороскоп: Глоба назвала знак зодиака, который разбогатеет в 2024-м

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Люди, родившиеся под знаком Стрельца, в 2024 году по-настоящему обогатятся, считает астролог Тамара Глоба. По ее словам, эти счастливчики получат большую прибыль.

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, добьются успеха в бизнесе. Перед Стрельцами откроются новые горизонты. При этом они смогут попробовать себя на новой работе и получить новую зарплату. Глоба добавила, что Стрельцам посчастливиться понять свое предназначение в этой жизни.

Ранее финансовый эксперт Никита Конев перечислил популярные ошибки россиян в обращении с деньгами. Он подчеркнул, что не стоит верить, что деньги придут, если их больше тратить. При этом эксперт отметил, что в 2023 году произошел бум спроса на тарологов, прорицателей и астрологов.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев предложил исключить все упоминания астрологов и их деятельности из законов. Он рассказал, что «магические» понятия в российских правовых документах позволяют заинтересованным лицам распространять эти идеи и наживаться на них.