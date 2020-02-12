https://static.news.ru/photo/72a3343a-4e23-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День влюблённых 14 февраля большинство россиян отметят дома. Потратить на романтическую атмосферу люди собираются порядка двух тысяч рублей.

Ретейлеры отмечают рост продаж с 6 по 11 февраля праздничной атрибутики, продуктов, товаров для взрослых и средств для ванн. Они выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Праздник уже стал семейным в России, большинство пар пользуется им, чтобы провести время наедине. Отмечается, что в этом году большую долю забот взяли на себя мужчины. Они покупают воздушные шары, свечи, ароматизаторы для ванн — их рост отмечен на уровне 26%.

Вдвое выросло число продаж шариков-сердец и букв-надписей I love you. Интересно, что на фоне праздника покупатели спрашивают массажные столы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что меню ко Дню влюблённых придумали повара главной столовой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.