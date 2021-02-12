День святого Валентина 14 февраля 2021: история и традиции праздника

День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения Дня святого Валентина. NEWS.ru рассказывает о том, как появился этот праздник и какой подарок в честь него лучше преподнести второй половинке.

История

Существует несколько версий происхождения Дня святого Валентина. Согласно одной из них, много лет назад христианский священник по имени Валентин совершал обряды венчания, на которые римский император ввёл запрет. Правитель считал, что привязанность к семье мешала мужчинам доблестно сражаться в многочисленных войнах. В результате Валентина казнили, после чего его начали считать покровителем влюбленных.

Согласно ещё одному преданию, христианского проповедника Валентина посадили в тюрьму за отказ отречься от своей веры. Будучи в заточении, своими молитвами он вернул зрение слепой дочери тюремщика, после чего тот освободил пленника. Но позже Валентина снова осудили и приговорили к смерти по тому же обвинению. В более романтичной версии легенды святой и слепая девушка испытывали нежные чувства друг к другу, и перед казнью он оставил любовное письмо с подписью «твой Валентин».

Традиции

Традиция празднования Дня святого Валентина как «дня влюблённых» закрепилась под влиянием английской и французской литературы в конце XIV века. Считается, что народное поверье нашло отражение в творчестве поэта Джеффри Чосера. В своём произведении «Птичий парламент» он написал, что пернатые начинают искать себе партнёра именно в День святого Валентина. Позже другие поэты и писатели стали распространять это утверждение и называть 14 февраля праздником влюблённых.

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День святого Валентина в Англии сопровождался своеобразным обычаем. Накануне дня праздника в урну клали бумажки с именами молодых девушек. Затем мужчины вынимали по одному билетику. Девушка, имя которой доставалось молодому человеку, становилась на предстоящий год его «Валентиной», а он её «Валентином». Это означало, что между ними на год возникали отношения, подобные тем, которые, по описаниям средневековых романов, были у рыцаря и его «дамы сердца». Этот обычай имел языческое происхождение.

День святого Валентина сегодня

Главным атрибутом Дня святого Валентина являются открытки в виде сердечка. Считается, что первую валентинку написал герцог Орлеанский — аж в XV веке. Сегодня же благодаря массовой культуре и стараниям маркетологов 14 февраля стало плотно ассоциироваться ещё и с цветами, мягкими игрушками, конфетами и ювелирными украшениями. По этой причине многие «радуют» вторую половинку одинаковыми подарками из года в год.

В этот раз специалисты рекомендуют отойти от навязанных традиций и подарить любимому человеку действительно подходящий ему презент. Для этого потребуется немного внимательности — вам предстоит определить темперамент партнёра.

Если ваша вторая половинка полна энергии, любит активный образ жизни и экстремальный отдых, то ей будет приятно получить что-то уникальное и необычное. К примеру, пробное занятие на скалодроме, полёт на воздушном шаре или курсы экстремального вождения. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала психолог Надежда Акимова.

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Если ваш партнёр спокоен, уравновешен, предпочитает бывать в одиночестве, не любит шумные компании и долго восстанавливается после таких встреч, ему в качестве подарка следует приобрести практичный презент. К примеру, швейцарский нож, разнообразные органайзеры или умный пылесос.

Для ранимых и сдержанных людей хорошим подарком станет хорошая романтическая книга, сборник лирических стихов или высказываний великих людей. Кроме того, можно рассмотреть презенты, связанные с музыкой — проигрыватель, сборники с любимыми исполнителями. Если же ваш партнёр склонен к частым переменам в настроении, он импульсивен, раним и обидчив, то тут лучше подарить одну вещь — в красивой, яркой упаковке. И пусть это будет что-то неожиданное для него, например, энциклопедия, модный девайс, аксессуар. Или даже одежда. Надежда Акимова психолог психолог

Неудачные сюрпризы

Между тем существует несколько правил, какой подарок лучше не преподносить своей второй половинке в День святого Валентина. В первую очередь следует отказаться от презента в виде бытовых товаров — к примеру, дрели или сковородки. Всё дело в том, что человек может подумать, что вы воспринимаете его через призму стереотипного мышления. Исключениями становятся случаи, когда партнёр сам изъявил желание получить такой подарок. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Немногие ценят и различные фигурки, которые в народе называют «пылесборниками». Однако если ваш возлюбленный их коллекционирует, такой подарок будет как нельзя кстати, отмечает специалист.

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Между тем не стоит дарить партнёру на праздник всех влюблённых деньги. В таком случае очень тяжело угадать, какой сумме обрадуется человек. Кроме того, в День святого Валентина подарок должен показывать, что вы внимательны, заботливы и небезразличны к своему избраннику, поясняет Кондрахина.

Не стоит забывать и о национальных особенностях вашего близкого человека. В разных странах они свои. Например, в Грузии, Израиле или Японии чётное количество цветов в букете — признак расположения, пожелание удачи и благополучия. А вот нечётное число бутонов приносят в похоронные дни, чтобы ушедшие не забрали счастье у живых. У французов же всё наоборот. Чётное число цветов в букете считается неприемлемым. Такой букет символизирует скорбь, беду и разлуку. В некоторых странах не только количество цветов, но и вид букета играет свою роль. Поэтому, если вы находитесь в межнациональных отношениях, не поленитесь узнать особенности этого народа, чтобы не попасть впросак. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

В качестве подарка на День святого Валентина также не стоит приобретать тренажёры для тела или игрушки-антистресс. Близкий может воспринять это как намёк на то, что у него есть проблемы в физическом или физиологическом плане, подытожила Кондрахина.