https://static.news.ru/photo/07d25a84-4584-11ea-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow_zoo/vk.com

Сурки Арчи, Найгана и Сара проспят свой официальный «праздник» — День сурка, который отмечается 2 февраля.

Возможно, зверьки выйдут из нор, если в феврале наступит потепление. Но, скорее всего, сурки проспят до марта, увидеть их можно будет только с приходом весны, сообщает Московский зоопарк.

Примета о сурке, считают специалисты, мало применима к российской действительности. Для росийского степного срока характерен более длительный период спячки, который длится от трёх до шести месяцев. Летом сурки активно отъедаются, чтобы комфортно спать во время холодов.

Зверьки весьма чувствительны к перепадам температур, потепление заставляет их выйти из норы. В этом году московские сурки залегли в спячку в середине сентября. За месяц до этого сурки привели в порядок свою спальную камеру и вынесли землю и сор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что весна в России приходит раньше, чем в Северной Америке, откуда родом День сурка. Поэтому подопечные Ленинградского зоопарка ко 2 февраля ещё не проснулись.