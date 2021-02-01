День сурка 2 февраля 2021: значение и приметы праздника

https://static.news.ru/photo/d1e822c2-64aa-11eb-88a8-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «День сурка» Фото: kinopoisk.ru

День сурка обрёл популярность благодаря одноимённому фильму Гарольда Рамиса. По традиции 2 февраля по этим млекопитающим принято определять, когда установится весенняя погода. Изначально День сурка отмечался только в Америке, но спустя время праздник был принят во всём мире.

Если верить приметам этого дня, то сурки просыпаются, когда зимний период идёт на убыль. Согласно поверью, если 2 февраля животное вылезло из норы и не увидело свою тень — стоит ждать тёплой весенней погоды. В обратном случае — это пророчит ещё шесть недель зимы. Если же сурок вернулся в свою нору, значит зима будет затяжной и холодной. А вот когда зверёк и вовсе не хочет возвращаться — предвещает скорое таяние снега и прохладную весну. Как рассказала NEWS.ru главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова, этот год стал необычным — сурки спят неглубоко. Поэтому россиянам можно надеяться, что весна в 2021 году будет ранней.

У нас в этом году сурки вроде бы и спят, но мы их слышим — писк, возню. Они, конечно, не выходят, не просят есть, но мы впервые наблюдаем, что они спят неглубоко. Обычно сурки в марте просыпаются. У них утеплённый домик в уличном вольере. Они там самостоятельно уходят в спячку. У нас очень короткий световой день ещё, поэтому им незачем вылезать из норы, пока земля не освободится от снега. Но судя потому, что они неглубоко спят, можно предположить раннюю весну. Конечно, точно прогнозировать погоду по суркам невозможно, — пояснила Ольга Волкова.

Как дополнил NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец, необычная традиция на день сурка — это «скорее для потехи людям». По словам эксперта, предсказать погоду по этим млекопитающим невозможно. Специалист дополнил, что в ключе народных примет большими «специалистами» являются птицы.

Даже птицы и то точнее погоду предсказывают, чем сурки. Есть определённое поведение животных и насекомых при изменяющейся погоде, но это «предсказание» на сутки максимум. Говорить про какие-то долгосрочные прогнозы по суркам — это бред. Птицы почему перед изменением погоды снижают эшелон полёта? У них снижается кормовая база — комары, мошки. Птицы же летающие барометрические станции. Их стенки настолько тонкие, что они чувствуют изменения давления. Циклон наступает, давление падает, их начинает распирать — и они летают ниже, — заключил Евгений Тишковец.

Кстати, помимо погодных примет, выражение «день сурка» используют ещё и в другом значении. Эту фразу произносят, когда хотят выразить, что какой-то период жизни проходит у человека одинаково, монотонно и без ярких изменений. Так что в переносном значении это словосочетание имеет, скорее, негативную окраску.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидается тёплая погода в феврале. Так, температура выше нормы будет на севере и в центре европейской части России.