День семьи, любви и верности отметят в онлайн-формате в Москве

https://static.news.ru/photo/322c0238-bf52-11ea-910a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День семьи, любви и верности отметят 8 июля в Москве. Из-за ситуации с коронавирусом большая часть праздничных мероприятий пройдёт в онлайн-формате.

По традиции в этот день состоятся регистрации брака — в последнее время именно этот день выбирают молодожёны для заключения семейного союза. Бракосочетания пройдут в торжественной обстановке и на необычных площадках, сообщает «Москва 24».

Подготовлены к праздничному дню вебинары, концерты, мастер-классы и флешмобы. Дворец творчества детей и молодёжи предложит изготовить традиционную славянскую куклу-берегиню. Детский музыкальный театр «Домисолька» покажет онлайн-концерт «Это моя семья». А дворец творчества детей и молодёжи имени Гайдара проведёт танцевально-музыкальный флешмоб.

Семьям близким солдат и офицеров Великой Отечественной войны будет посвящена отдельная онлайн-программа, которую подготовил музей Победы на Поклонной горе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарегистрировать брак в столице теперь можно с видом на Кремль — в отеле на улице Моховой и на высоте 364 метров — в ресторане на 84-м этаже башни «Око» делового центра «Москва-Сити».