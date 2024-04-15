Юбилей в яме: на Крайнем Севере мужчина больше суток спасался в снегу

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Житель Красноярского края встретил день рождения в снежной яме посреди тундры, куда он провалился во время поездки на снегоходе. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина пробыл около суток в западне без средств связи, пока его не нашли спасатели и полиция. Подробности происшествия и как себя вести в подобных ситуациях — в материале NEWS.ru.

Что известно о спасении красноярца

55-летний житель поселка Усть-Порт на Таймыре в свой день рождения отправился на снегоходе из города Дудинки домой, но из-за непогоды сбился с пути и попал в снежную ловушку. Путь в Усть-Порт из заполярного города составляет около 75 километров.

Сын пропавшего позвонил в дежурную часть местного отдела полиции, сообщив, что его отец перестал выходить на связь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Прошло почти 12 часов, но мужчина так и не приехал, а средств связи у него с собой нет. Разыскные мероприятия, организованные полицейскими и спасателями, продлились несколько часов. По маршруту движения северянина выехал вездеход. Обследовав значительную территорию, поисковая группа обнаружила заметенный снегоход», — сообщила Волк в Telegram.

Как пишет «Комсомольская правда», рядом со снегоходом был «небольшой холмик, а в нем отверстие», что напоминало берлогу или пещеру. В ней полицейские увидели пропавшего жителя Усть-Порта, который первым делом попросил воды. Он, как отметила представитель МВД, находился «в полости под снегом». Когда спасатели откопали мужчину и вытащили его на поверхность, он рассказал, что из-за непогоды сбился с пути, его транспорт застрял, а он решил подождать, пока метель прекратится.

Красноярец попытался найти укрытие, но провалился в яму, и его замело. Мужчина провел сутки в снежном плену, отметила Волк. Сейчас жизнь и здоровье спасенного в безопасности, он находится с семьей.

«Сотрудникам полиции и МЧС большое спасибо за то, что они меня нашли. Откопали меня, сейчас сижу я дома, спасибо вам, дай бог вам всем здоровья», — рассказал спасенный.

Что об истории спасения писали в соцсетях

В соцсетях по-разному отреагировали на историю. Часть пользователей поздравила красноярца со «вторым рождением», но были и те, кто критиковал его за отчаянный для жителя тундры поступок — в одиночку и без средств связи отправиться на большое расстояние.

«75 километров на снегоходе? Один?» — задался вопросом один из юзеров. «Ну под снегом тепло, ночевал», — написал другой комментатор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из пользователей задался вопросом, почему красноярец попросил у спасателей воду. В ответ другой юзер написал, что он правильно делал, что «не ел снег, чтобы не переохладиться».

Какая погода сейчас на Таймыре

Несмотря на апрель, на севере Красноярского края продолжается зима. В региональном управлении МЧС на днях предупреждали об очень сильном южном ветре с порывами до 25–30 метров в секунду и метелью. По данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в Дудинке в апреле по ночам составляет 20,8 градуса ниже нуля, а днем — минус 9,9 градуса.

Согласно сервису мониторинга и прогнозирования погоды Rp5, 12 апреля температура воздуха в Дудинке опускалась до 28,6 градуса мороза, 13 апреля — до минус 13,4, 14 апреля — до минус 9,7.

Как прожить сутки в снегу и не замерзнуть насмерть

В инструкциях МЧС России говорится, что усиление ветра в тундре следует считать предвестником сильной метели. По этой причине людям, оказавшимся в пути, или жителям Крайнего Севера, живущим в чумах, следует немедленно возводить прочное убежище.

Прятаться в снежных ямах, пещерах и других убежищах во время метели опасно, поскольку их может замести многометровым слоем снега, отмечают в МЧС.

«Пещеры следует строить только на открытых площадках, там, где исключены сильные заносы. Во время пребывания в таких убежищах надо обязательно контролировать толщину снежного покрова, расчищать вход и вентиляционное отверстие», — говорится в инструкции.

В критических ситуациях можно полностью зарыться в сухой снег. отмечают в МЧС. При этом необходимо надеть все теплые вещи, сесть спиной к ветру, укрыться полиэтиленовой пленкой или спальным мешком, взять в руки длинную палку и позволить снегу заметать себя. В этом случае нужно обязательно постоянно расчищать палкой вентиляционное отверстие и расширять объемы образовавшейся снежной капсулы, чтобы всегда иметь возможность выбраться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прежде чем сесть в сугроб-убежище, следует отыскать ориентиры на местности в направлении к ближайшему жилью и запомнить их расположение. Например, можно выложить стрелку-ориентир из подручных материалов, чтобы впоследствии, раскопав снег, установить направление населенного пункта.

Отправляясь в путь на снегоходе и других видах транспорта, жители Крайнего Севера должны брать с собой запчасти к технике на случай, если она сломается, спички, чтобы развести огонь, а также лыжи, если придется идти пешком. Также необходимо брать запас еды, не требующей термообработки. Коренные жители Заполярья обычно используют для этого замороженную рыбу, оленину, а также печенье.

Кто еще пропадал в тундре

В феврале 2024 года на Чукотке потерялась группа из восьми спортсменов. Они возвращались после соревнований по волейболу и попали в пургу. Поисковики обнаружили пятерых человек в тот же день, еще один добрался домой самостоятельно. Позже спасатели нашли супружескую пару Максима и Татьяну Ивановых рядом со сломанным снегоходом. Они получили сильные обморожения и попали в больницу. Супружеская чета провела в тундре более суток.

«Сначала [они] грелись чаем, но потом он закончился. Когда их нашли, у них оставались только замерзшие бутерброды. Следующую ночь они бы вряд ли пережили — одежда сначала намокла, а потом задубела на морозе», — рассказывал представитель поисково-спасательного отряда Евгений Эттытегин.

В январе 2022 года в тундре застрял 21-летний житель Ямала Никита Покачев, у которого сломался снегоход. Спасатели и волонтеры искали его четыре дня.

Как писала KP.RU, экстремально низкие температуры под 40 градусов мороза, а также штормовой ветер вынудили молодого человека двинуться в путь на лыжах, но в итоге он потерялся. Молодой человек позвонил родственникам и сказал, что не может идти, после чего у него отключился телефон. Спасатели нашли Покачаева живым.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он преодолел на лыжах 20 километров. Молодой человек выжил, так как на нем была надета теплая шуба из оленьих шкур. После обнаружения ямалец отказался от помощи медиков. Впоследствии выяснилось, что он даже не простудился.

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