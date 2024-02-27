День полярного медведя: факты о самом крупном наземном хищнике

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Его придумали активисты организации Polar Bears International в 2008 году, чтобы привлечь внимание общества к необходимости охраны этого редкого животного: оно занесено в международную и российскую Красные книги. По современным оценкам, численность популяции белых медведей составляет от 22 до 31 тысячи особей.

Белый медведь — самое крупное наземное хищное млекопитающее в мире. Масса тела самца может достигать 400 килограммов, а самки — 250 килограммов. Длина тела животного варьируется от 140 до 240 сантиметров. Несмотря на внушительную комплекцию, белые медведи отлично плавают: они могут нырять на глубину до 10 метров, а скорость их передвижения в воде достигает шести километров в час. Интересно, что эти животные не всегда путешествуют своим ходом: иногда они дрейфуют на льдинах.

Самцы белых медведей не впадают в спячку, в отличие от самок. Они залегают в берлогах, чтобы вывести потомство, и остаются там до восьми месяцев. Кстати, дата празднования Дня полярного медведя совпадает с периодом, когда медведицы только обзавелись потомством и находятся в берлогах со своими новорожденными детенышами. Это самое уязвимое время в их жизни. Кстати, белые медведи могут скрещиваться не только между собой, но и с бурыми медведями. В результате таких союзов возникают гибридные породы — пизли и гролары.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru