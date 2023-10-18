Охрана правопорядка играет важную роль в жизни любого государства. В каждой стране мира сегодня есть служба, которая отвечает за расследование и предупреждение различного рода нарушений закона. В нашей стране эту и еще множество других функций исполняют полицейские. Сегодня узнаем, когда в России будут отмечать День полиции в 2023 году и какие мероприятия будут проходить в связи с этим праздником.
История Дня полиции
Первыми функции современных участковых полицейских в России с XVI века стали исполнять губные старосты. Они отвечали за порядок на вверенной им территории — губе. Должность была выборной, жалованье им выплачивалось из казны, а в зону ответственности входила борьба с различными преступлениями — от краж до убийств.
В начале XVIII века реформы Петра Великого затронули и систему организации правопорядка в государстве. Именно тогда в документах впервые появилось слово «полиция» (от лат. politia — «государственное устройство»). Так, в 1718 году указом императора был учреждена должность генерал-полицмейстера, который отвечал за порядок в новой столице империи. Должностная инструкция для нового чина также была подписана лично Петром I, документ носил название «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в нем был фактически прописан план действий правоохранительных органов России и определены их полномочия.
Министерство внутренних дел в Российской империи было учреждено в 1802 году вместе с образованием ряда других в соответствии с манифестом Александра I. Департамент полиции вошел в состав новообразованного ведомства.
Согласно постановлению Временного правительства, полиция была упразднена, а вместо этого за охрану порядка в стране стала отвечать милиция. Это произошло в 28 октября (10 ноября) 1917 года. С тех пор на протяжении почти 100 лет покой граждан в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации охраняли милиционеры. А их профессиональный праздник назывался День милиции.
До 1931 года милиционеры подчинялись Советам на местах, потом перешли в ведомство НКВД, в 1946 году служители закона стали подчиняться МВД Советского Союза, с 1962 по 1968 год — входили в состав Министерства охраны общественного порядка, а после развала СССР стали подчиняться МВД Российской Федерации.
В 2010 году было решено вернуть служителям охраны правопорядка историческое название И в 2011 году президент подписал закон «О полиции».
Какого числа отмечают День полиции
Несмотря на такую долгую историю, профессиональный праздник милиционеров — День милиции — был учрежден только в 1962 году 10 ноября — день, когда было обнародовано постановление «О рабочей милиции».
В 2011 году профессиональный праздник борцов за порядок получил новое название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в просторечии — День полиции. Какого числа отмечают День полиции в России? Дата была оставлена прежней — 10 ноября.
Сегодня 10 ноября с праздником принято поздравлять:
- патрульных полицейских
- преподавателей профильных учебных заведений
- работников оперативно-разыскных подразделений
- специалистов следственных отделов
- студентов профильных вузов и колледжей
- участковых полицейских
Также День полиции остается праздником и для ветеранов МВД.
Помимо России День полиции отмечается и в некоторых других государствах:
- Армения — 16 ноября
- Египет — 25 января
- Куба — 10 ноября
- Сингапур — с 3 по 10 июня
- Таджикистан — 10 ноября
- Финляндия — 3 сентября
Как будет проходить День полиции в 2023 году
День полиции в России в 2023 году начнется с воздания почестей милиционерам и полицейским, погибшим при выполнении заданий. Так, в Москве торжественная церемония обычно проходит у мемориала «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», где руководители МВД возлагают венки и цветы в память о коллегах. В Санкт-Петербурге в этот день почести сотрудникам охраны правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, воздают у монумента «Родина-мать» и памятной плиты сотрудникам милиции и пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенным на Пискаревском кладбище.
Традиция торжественно отмечать профессиональный праздник милиционеров была положена в 1966 году, когда в Советском Союзе впервые 10 ноября стали проводиться массовые концерты с участием популярным певцов. В 1972 году впервые была трансляция такого мероприятия на центральном телевидении. Последние 20 лет праздничные концерты традиционно проводятся в Кремлевском дворце с участием популярных звезд отечественной эстрады.
Кроме того, День полиции в 2023 году традиционно будут вручать грамоты и награды отличившимся сотрудникам МВД. Также в этот день принято представлять к повышению званий и обмывать новые звездочки.
Сколько человек отметят День сотрудника полиции
По данным на начало текущего года в органах внутренних дел служит 922 тыс. человек. Планируется, что в 2024 году их численность увеличится на 12 тыс. человек, а в 2025 году составит уже 938 тыс. Почти 20% сотрудников полиции — женщины.
Сегодня полицейские не только охраняют порядок в городах и населенных пунктах и ведут борьбу с преступниками. В их обязанности также входит противостояние террористам, борьба с распространением запрещенных веществ, выявление случаев незаконного ношения оружия, а также его продажи.
Популярные фильмы о милиционерах и полицейских
Служители закона в советское время были примером для многих мальчиков и девочек. Популяризации образа милиционера способствовал в том числе советский кинематограф. После развала Советского Союза образ милиционера несколько поблек, однако по-прежнему в рядах сотрудников охраны правопорядка находились люди, преданные своему делу. Именно о них стали снимать фильмы и сериалы в России в 1990-х годах. В последнее время на экраны все чаще выходят многосерийные фильмы про полицейских, где главные роли иногда исполняют собаки служебных пород.
Среди наиболее известных и популярных кинолент и многосерийных фильмов о сотрудниках милиции и полиции можно отметить следующие работы:
- «Дело Румянцева», 1955 год.
- «Улица полна неожиданностей», 1958 год.
- «Ко мне, Мухтар!», 1964 год.
- Фильмы о Федоре Анискине, 1969–1977 годы.
- «Следствие ведут знатоки», 1971–1989 годы.
- «Будни уголовного розыска», 1973 год.
- «Черный принц», 1973 год.
- «Сержант милиции», 1974 год.
- «Рожденная революцией», 1974–1977 годы.
- «Версия полковника Зорина», 1978 год.
- «Город принял», 1979 год
- «Место встречи изменить нельзя», 1979 год.
- «Сыщик», 1979 год.
- «Петровка, 38», 1980 год.
- «Инспектор Лосев», 1982 год.
- «Профессия — следователь», 1982 год.
- «Противостояние», 1985 год.
- «Улицы разбитых фонарей», 1997–2019 годы.
- «Участок», 2003 год.
- «Возвращение Мухтара», 2003–2015 годы.
- «Глухарь», 2008–2010 годы.
- «Собачья работа», 2012 год.
- «Пёс», 2015–2020 годы.
Памятники милиционерам и полицейским
В России установлено немало памятников милиционерам и полицейским, причем как реальным людям, так и вымышленным или собирательным персонажам:
- памятник участковому в Пензе
- памятник милиционерам в Сысерти
- памятник милиционеру-кинологу Федору Хихлушке в Белгороде
- памятник милиционеру, принимающему присягу, в Краснодаре
- памятник милиционеру в Магнитогорске
- памятник погибшим милиционерам в Махачкале
- памятник милиционеру Константину Цареву в Москве
- памятник полицейскому в Нижнем Новгороде
И конечно во многих города России есть памятники самому известному милиционеру Советского Союза — дяде Степе: в Москве, Домодедово, Нижнем Новгороде, Прокопьевске, Раменском, Самаре, Санкт-Петербурге, Усолье-Сибирском.
Интересные факты про полицию
В царской России все города делились на определенные районы, в каждый из которых входило от 200 до 700 домохозяйств. Районы, в свою очередь, подразделялись на кварталы, насчитывавшие от 50 до 100 дворов. Районы находились в ведомстве частных приставов, за порядком в кварталах наблюдали квартальные надзиратели.
В 1782 году по распоряжению императрицы Екатерины II была учреждена Управа благочиния, получившая полномочия высшего полицейского органа.
Спустя 100 лет управы были упразднены, а вместо этого появились канцелярии обер-полицмейстеров и градоначальников.
В первые несколько десятков лет с момента учреждения полиции сотрудники ведомства не только следили за порядком на улицах городов, но и выполняли другие полезные функции: занимались благоустройством, в том числе мостили улицы и вывозили с них мусор. За уборку мусора, конечно, отвечали дворники, вот только они входили в ведомство полиции и подчинялись околоточному надзирателю.
В 1721 году в столице Российской империи появились первые уличные фонари и лавки для отдыха горожан. Их установкой занимались полицейские.
В XVIII веке сотрудники полиции имели право наказывать преступников по уголовным делам, не доводя дела до суда.
Кроме того, на заре своего существования полицейские отвечали за пожарную безопасность в населенных пунктах.
В крупных городах полицейских называли «земскими ярыжками». На службу они надевали кафтаны сшитые из красного и зеленого сукна.
Читайте также:
Годовщина революции или День примирения: какой праздник отмечают 7 ноября
Когда будут отмечать День ОМОНа в России в 2023 году
Когда отмечают День Сухопутных войск в России: история и традиции праздника
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах
Когда отмечают День ГИБДД, как поздравить инспекторов и что им подарить