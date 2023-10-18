День полиции: когда отмечают в 2023 году, как поздравляют Узнаем, когда в России отмечают День сотрудника полиции, и расскажем о традициях праздника и торжественных мероприятиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День полиции

Охрана правопорядка играет важную роль в жизни любого государства. В каждой стране мира сегодня есть служба, которая отвечает за расследование и предупреждение различного рода нарушений закона. В нашей стране эту и еще множество других функций исполняют полицейские. Сегодня узнаем, когда в России будут отмечать День полиции в 2023 году и какие мероприятия будут проходить в связи с этим праздником.

История Дня полиции

Первыми функции современных участковых полицейских в России с XVI века стали исполнять губные старосты. Они отвечали за порядок на вверенной им территории — губе. Должность была выборной, жалованье им выплачивалось из казны, а в зону ответственности входила борьба с различными преступлениями — от краж до убийств.

В начале XVIII века реформы Петра Великого затронули и систему организации правопорядка в государстве. Именно тогда в документах впервые появилось слово «полиция» (от лат. politia — «государственное устройство»). Так, в 1718 году указом императора был учреждена должность генерал-полицмейстера, который отвечал за порядок в новой столице империи. Должностная инструкция для нового чина также была подписана лично Петром I, документ носил название «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в нем был фактически прописан план действий правоохранительных органов России и определены их полномочия.

Министерство внутренних дел в Российской империи было учреждено в 1802 году вместе с образованием ряда других в соответствии с манифестом Александра I. Департамент полиции вошел в состав новообразованного ведомства.

Согласно постановлению Временного правительства, полиция была упразднена, а вместо этого за охрану порядка в стране стала отвечать милиция. Это произошло в 28 октября (10 ноября) 1917 года. С тех пор на протяжении почти 100 лет покой граждан в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации охраняли милиционеры. А их профессиональный праздник назывался День милиции.

До 1931 года милиционеры подчинялись Советам на местах, потом перешли в ведомство НКВД, в 1946 году служители закона стали подчиняться МВД Советского Союза, с 1962 по 1968 год — входили в состав Министерства охраны общественного порядка, а после развала СССР стали подчиняться МВД Российской Федерации.

В 2010 году было решено вернуть служителям охраны правопорядка историческое название И в 2011 году президент подписал закон «О полиции».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День полиции в России

Какого числа отмечают День полиции

Несмотря на такую долгую историю, профессиональный праздник милиционеров — День милиции — был учрежден только в 1962 году 10 ноября — день, когда было обнародовано постановление «О рабочей милиции».

В 2011 году профессиональный праздник борцов за порядок получил новое название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в просторечии — День полиции. Какого числа отмечают День полиции в России? Дата была оставлена прежней — 10 ноября.

Сегодня 10 ноября с праздником принято поздравлять:

патрульных полицейских

преподавателей профильных учебных заведений

работников оперативно-разыскных подразделений

специалистов следственных отделов

студентов профильных вузов и колледжей

участковых полицейских

Также День полиции остается праздником и для ветеранов МВД.

Помимо России День полиции отмечается и в некоторых других государствах:

Армения — 16 ноября

Египет — 25 января

Куба — 10 ноября

Сингапур — с 3 по 10 июня

Таджикистан — 10 ноября

Финляндия — 3 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM День сотрудника полиции

Как будет проходить День полиции в 2023 году

День полиции в России в 2023 году начнется с воздания почестей милиционерам и полицейским, погибшим при выполнении заданий. Так, в Москве торжественная церемония обычно проходит у мемориала «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», где руководители МВД возлагают венки и цветы в память о коллегах. В Санкт-Петербурге в этот день почести сотрудникам охраны правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, воздают у монумента «Родина-мать» и памятной плиты сотрудникам милиции и пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенным на Пискаревском кладбище.

Традиция торжественно отмечать профессиональный праздник милиционеров была положена в 1966 году, когда в Советском Союзе впервые 10 ноября стали проводиться массовые концерты с участием популярным певцов. В 1972 году впервые была трансляция такого мероприятия на центральном телевидении. Последние 20 лет праздничные концерты традиционно проводятся в Кремлевском дворце с участием популярных звезд отечественной эстрады.

Кроме того, День полиции в 2023 году традиционно будут вручать грамоты и награды отличившимся сотрудникам МВД. Также в этот день принято представлять к повышению званий и обмывать новые звездочки.

Сколько человек отметят День сотрудника полиции

По данным на начало текущего года в органах внутренних дел служит 922 тыс. человек. Планируется, что в 2024 году их численность увеличится на 12 тыс. человек, а в 2025 году составит уже 938 тыс. Почти 20% сотрудников полиции — женщины.

Сегодня полицейские не только охраняют порядок в городах и населенных пунктах и ведут борьбу с преступниками. В их обязанности также входит противостояние террористам, борьба с распространением запрещенных веществ, выявление случаев незаконного ношения оружия, а также его продажи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День полиции в России 2023

Популярные фильмы о милиционерах и полицейских

Служители закона в советское время были примером для многих мальчиков и девочек. Популяризации образа милиционера способствовал в том числе советский кинематограф. После развала Советского Союза образ милиционера несколько поблек, однако по-прежнему в рядах сотрудников охраны правопорядка находились люди, преданные своему делу. Именно о них стали снимать фильмы и сериалы в России в 1990-х годах. В последнее время на экраны все чаще выходят многосерийные фильмы про полицейских, где главные роли иногда исполняют собаки служебных пород.

Среди наиболее известных и популярных кинолент и многосерийных фильмов о сотрудниках милиции и полиции можно отметить следующие работы:

«Дело Румянцева», 1955 год.

«Улица полна неожиданностей», 1958 год.

«Ко мне, Мухтар!», 1964 год.

Фильмы о Федоре Анискине, 1969–1977 годы.

«Следствие ведут знатоки», 1971–1989 годы.

«Будни уголовного розыска», 1973 год.

«Черный принц», 1973 год.

«Сержант милиции», 1974 год.

«Рожденная революцией», 1974–1977 годы.

«Версия полковника Зорина», 1978 год.

«Город принял», 1979 год

«Место встречи изменить нельзя», 1979 год.

«Сыщик», 1979 год.

«Петровка, 38», 1980 год.

«Инспектор Лосев», 1982 год.

«Профессия — следователь», 1982 год.

«Противостояние», 1985 год.

«Улицы разбитых фонарей», 1997–2019 годы.

«Участок», 2003 год.

«Возвращение Мухтара», 2003–2015 годы.

«Глухарь», 2008–2010 годы.

«Собачья работа», 2012 год.

«Пёс», 2015–2020 годы.

Памятники милиционерам и полицейским

В России установлено немало памятников милиционерам и полицейским, причем как реальным людям, так и вымышленным или собирательным персонажам:

памятник участковому в Пензе

памятник милиционерам в Сысерти

памятник милиционеру-кинологу Федору Хихлушке в Белгороде

памятник милиционеру, принимающему присягу, в Краснодаре

памятник милиционеру в Магнитогорске

памятник погибшим милиционерам в Махачкале

памятник милиционеру Константину Цареву в Москве

памятник полицейскому в Нижнем Новгороде

И конечно во многих города России есть памятники самому известному милиционеру Советского Союза — дяде Степе: в Москве, Домодедово, Нижнем Новгороде, Прокопьевске, Раменском, Самаре, Санкт-Петербурге, Усолье-Сибирском.

Фото: wikipedia День полиции в 2023 году

Интересные факты про полицию

В царской России все города делились на определенные районы, в каждый из которых входило от 200 до 700 домохозяйств. Районы, в свою очередь, подразделялись на кварталы, насчитывавшие от 50 до 100 дворов. Районы находились в ведомстве частных приставов, за порядком в кварталах наблюдали квартальные надзиратели.

В 1782 году по распоряжению императрицы Екатерины II была учреждена Управа благочиния, получившая полномочия высшего полицейского органа.

Спустя 100 лет управы были упразднены, а вместо этого появились канцелярии обер-полицмейстеров и градоначальников.

В первые несколько десятков лет с момента учреждения полиции сотрудники ведомства не только следили за порядком на улицах городов, но и выполняли другие полезные функции: занимались благоустройством, в том числе мостили улицы и вывозили с них мусор. За уборку мусора, конечно, отвечали дворники, вот только они входили в ведомство полиции и подчинялись околоточному надзирателю.

В 1721 году в столице Российской империи появились первые уличные фонари и лавки для отдыха горожан. Их установкой занимались полицейские.

В XVIII веке сотрудники полиции имели право наказывать преступников по уголовным делам, не доводя дела до суда.

Кроме того, на заре своего существования полицейские отвечали за пожарную безопасность в населенных пунктах.

В крупных городах полицейских называли «земскими ярыжками». На службу они надевали кафтаны сшитые из красного и зеленого сукна.

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