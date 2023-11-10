В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года он назывался Днем милиции. История этой даты началась в 1917 году, когда через три дня после Октябрьской революции первый народный комиссар внутренних дел Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».

Профессиональный праздник сотрудники МВД СССР в этот день стали отмечать с 1962 года. Ежегодно 10 ноября в Москве проходит концерт, транслируемый по главным телеканалам.

О работе сотрудников МВД — в фотогалерее NEWS.ru.

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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Стрингер/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации