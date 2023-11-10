В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года он назывался Днем милиции. История этой даты началась в 1917 году, когда через три дня после Октябрьской революции первый народный комиссар внутренних дел Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».