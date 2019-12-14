День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают в России 15 декабря. Эта памятная дата была учреждена в 1991 году после гибели в Югославии корреспондента российского телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного. С тех пор десятки журналистов стали жертвами в России. Среди них Владислав Листьев, Дмитрий Холодов, Лариса Юдина, Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова. Только в 2014 году на Украине погибли спецкор «России сегодня» Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, журналисты телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Владислав Листьев

Evguenii Matveev/Global Look Press

Виктор Ногин и Дмитрий Холодов

Геннадий Хамельянин/ТАСС

Анна Политковская

Alexander Chernykh/Global Look Press

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко, Орхан Джемаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Эстемирова

Петр Чернов/РИА Новости

Анастасия Бабурова

Anton Belitsky/Global Look Press

Андрей Стенин

Михаил Почуев/ТАСС

Анатолий Клян

ТАСС

Цветы и свечи у здания ВГТРК в память о погибших журналистах ВГТРК. Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли во время миномётного обстрела под Луганском

Михаил Почуев/ТАСС

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