Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Гроб с телом покойного привезли в 14:15 мск. Почётный караул московского гарнизона исполнил гимн России. Участие в траурной церемонии приняли вдова Елена Батурина, его родственники и близкие. Храм Христа Спасителя для прощания с экс-политиком посетили лидер России Владимир Путин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, действующий мэр столицы Сергей Собянин, заммэра города Пётр Бирюков, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Юрий Лужков занимал пост столичного градоначальника с 1992 по 2010 год. Он ушёл из жизни 10 декабря на 84-м году.