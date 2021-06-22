День памяти и скорби: в мире вспоминают начало Великой Отечественной войны

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Однако поводов для радости мало. Уже появились новые ограничения. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.

Накануне Собянин признал, что уровень заболевания коронавирусом в городе высок. Власти призвали москвичей задуматься о своём здоровье и воздержаться от походов в увеселительные заведения. Позже было решено закрыть клубы и...