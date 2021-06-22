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Россия. Москва. Во время всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны, на площади перед Музеем Победы
Общество

День памяти и скорби: в мире вспоминают начало Великой Отечественной войны

15:57, 22 июня 2021
Фото: Пресс-служба Музея Победы/ТАСС

День памяти и скорби — это памятная дата, которая ежегодно отмечается 22 июня в России, на Украине и в Белоруссии. Событие учреждено указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года в честь начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В тот день нацистская Германия напала на Советский Союз. На Украине событие называется «День скорби и чествования памяти жертв войны», а в Белоруссии — «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны». Сегодня президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступил со специальной речью. В Москве, Петербурге и других российских городах проходят акции «Свеча памяти», «Лучи победы» и «Огненные картины войны», а также другие памятные мероприятия. Кроме того, акция прошла в Вашингтоне. Фотоматериалы — в галерее NEWS.ru.

Россия. Москва. Во время всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны, на площади перед Музеем Победы

Пресс-служба Музея Победы/ТАСС

США. Вашингтон. Посол России в США Анатолий Антонов во время акции «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне у здания посольства России

Григорий Сапожников /ТАСС

США. Вашингтон. Посол России в США Анатолий Антонов во время акции «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне у здания посольства России

Снимок с видео. Григорий Сапожников /ТАСС

Президент ФРГ Штайнмайер возложил венок в советском военном мемориале в Берлин-Панкове в 80-ю годовщину начала войны

Антон Долгунов /ТАСС

Россия. Москва. Во время всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны, на площади перед Музеем Победы

Валерий Шарифулин/ТАСС

Монумент «Родина-мать зовет!» , Волгоград

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Акция «Свеча памяти» на площади перед Музеем Победы

Сергей Ведяшкин/АГН

Россия. Московская область. Военнослужащий с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата во время молебна в рамках акции «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне в Главном храме Вооружённых сил РФ

Гавриил Григоров/ТАСС

Акция «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Петр Ковалев/ТАСС

Россия. Томск. Участники акции «Огненная картина войны» в рамках всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби и 80-летию начала Великой Отечественной войны, в Лагерном саду

Таисия Воронцова/ТАСС

Патриотическая акция «Огненная картина войны» в Ростове-на-Дону

Эрик Романенко/ТАСС

Перед началом церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Владимир Путин с ветеранами Великой Отечественной войны

kremlin.ru

Владимир Путин. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

kremlin.ru

Владимир Пути возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

kremlin.ru

Ветераны Великой Отечественной войны во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

kremlin.ru

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