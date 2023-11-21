День матери — самый нежный праздник ноября. Как и когда отмечаем? Рассказываем все, что нужно знать о праздновании Дня матери в России

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День матери в России

В конце ноября российские школьники коротают уроки изо за рисованием открыток, а подростки и взрослые закупаются цветами. Для этого есть веская причина: накануне зимы в РФ отмечают День матери. Рассказываем, на какое число выпадает праздник в 2023 году, какова его история и как можно осчастливить любимую маму.

Какого числа отмечают День матери в 2023 году

В отличие от большинства торжеств, День матери не имеет фиксированной даты. Его принято ежегодно справлять в последнее воскресенье ноября. В 2023 году День матери приходится на 26 ноября.

Последнее воскресенье осени — это день, когда мамы по всей России получают самодельные открытки, букеты цветов и другие приятные мелочи. Но самым лучшим подарком из всех возможных остаются искренние слова благодарности и добрые пожелания.

День матери — история праздника

В России День матери является относительно молодым праздником. Он был учрежден на государственном уровне только в 1998 году по указу Бориса Ельцина. Так что в 2023 году Дню матери исполняется двадцать пять лет.

Интересно, что еще за пять лет до появления общегосударственной даты День матери уже ввели на региональном уровне — в Республике Саха. Местные жители чествуют матерей каждое третье воскресенье октября. Якутский праздник существует с 1993 года.

К слову, история Дня матери в России могла бы начаться в первой половине XX века. В 1915 году День матери отметили первого декабря. Однако торжество не прижилось. Ему потребовалось более восьми десятилетий, чтобы получить признание на государственном уровне.

Между тем сама традиция почитания матерей уходит корнями в далекое прошлое. Богиню-мать чествовали древние греки (у них таковыми являлись Гея и Гера), римляне (Юнона), египтяне (Исида), кельты (Бригита), скандинавы (Ерд), славяне (Макошь и Рожаницы) и многие другие народы.

В Древнем Риме существовала традиция отмечать Матроналии — праздники, посвященные римлянкам, по преданию остановившим войну с сабинянами. И с ходом истории в различных странах появлялись собственные Дни матери, посвященные родившим и замужним женщинам.

Фото: wikimedia День матери в 2023 году

Как отмечают День матери в России

В России День матери в первую очередь ассоциируется с самодельными открытками, цветами и вечерами, проведенными в семейном кругу. Накануне праздника младшеклассники рисуют тематические плакаты, собирают поделки или клеят аппликации на уроках изо. В школах, в том числе музыкальных и хореографических, проходят тематические концерты.

Дети постарше закупаются цветами и мелочами для дома — нарядной посудой и декоративными статуэтками. А взрослые, давно покинувшие семейное гнездо, звонят матерям или навещают их.

В 2023 году в Москве День матери отпразднуют с особой пышностью. В Государственном Кремлевском дворце пройдет концерт «Мать-героиня». В рамках мероприятия посетителей ждут фотовыставки, выступление звезд эстрады и вручение государственных наград многодетным матерям.

В День матери по традиции проводится социальная акция «Мама, я тебя люблю!» В ней участвуют тысячи волонтеров, среди которых — учащиеся школ, представители благотворительных фондов и даже росгвардейцы. Волонтеры ежегодно раздают прохожим открытки с медвежонком, держащим незабудку, — неофициальным символом праздника. Эти открытки нужно вручить лично в руки или отправить по почте любимой маме. В 2014 году только в Москве было отправлено более семидесяти тысяч открыток.

Что подарить маме на День матери

Все женщины уникальны, так что подбирать презент для мамы стоит исходя из ее интересов и предпочтений. Однако существуют универсальные подарки, которые осчастливят каждую, — это внимание, слова благодарности и забота. Порадовать маму можно вкусным ужином или приведением дома в порядок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День матери

Не меньшую радость принесут подарки, сделанные своими руками. Это могут быть открытки, плакаты, поделки и аппликации. На рисунках можно изобразить символ праздника — незабудку. На языке цветов незабудка означает постоянство и преданность.

В День матери зачастую дарят предметы, ассоциирующиеся с семейным очагом и бытом. Это чайные сервизы, нарядные кашпо, декоративные фигурки, плюшевые игрушки, цветы в горшках. Если ваша мама любит обставлять квартиру, все вышеперечисленное может стать хорошим подарком.

Но, как уже было сказано, лучший подарок — это любовь. Такой подарок порадует любую маму, вне зависимости от ее возраста и интересов. Так что не забудьте 26 ноября обнять маму или позвонить ей. А лучше делайте это почаще, вне зависимости от красных дней календаря.

Теперь вы знакомы с историей такого праздника, как День матери, знаете, какого числа чествуют матерей, и готовы подобрать для мамы идеальный подарок в этот светлый осенний день.

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