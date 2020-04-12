День космонавтики в России отметят онлайн

https://static.news.ru/photo/048a7bc0-7c59-11ea-94a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

День космонавтики в России впервые будет отмечаться дистанционно. Мероприятия по случаю торжества проведут онлайн.

Традиционный торжественный концерт в Кремле, который должен был пройти в честь праздника, уже перенесён на осень из-за коронавируса. Всё остальное пройдёт в онлайн-режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пасхальные богослужения у католиков и протестантов в этом году пройдут в дистанционном режиме. Прихожане смогут увидеть их онлайн в Интернете или по телевизору. На такие меры было решено пойти из-за эпидемии коронавируса COVID-19.