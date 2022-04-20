День донора: за два года кровь для переливания стала в России дефицитом

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови в Государственной думе России. Первое переливание крови в нашей стране совершил петербургский акушер Андрей Вольф, спасая жизнь роженице. Умирающая женщина осталась жива. За последние два года в России возникли серьёзные проблемы с пополнением запасов донорской крови. Главные причины — пандемия коронавируса и вакцинация. Текущая экономическая и политическая ситуация также не способствуют активности доноров. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что дефицит компонентов крови будет нарастать в ближайшие месяцы.

Чтобы обеспечить достаточные запасы донорской крови, не менее 1% жителей страны должны быть регулярными донорами, считает Всемирная организация здравоохранения. Полноценный аналог человеческой крови в мире пока не найден. Искусственная кровь совместима с любой группой и не заражена вирусами, но слишком дорога и имеет побочные эффекты.

По данным Национальной службы крови, ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 млн россиян. Это жертвы автомобильных аварий, больные во время операций, рожающие женщины, онкобольные. Также ее компоненты необходимы для производства лекарственных препаратов для больных гемофилией и другими тяжелыми заболеваниями.

В середине прошлого года в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что с пополнением запасов крови в России есть очевидные проблемы. Это было связано с пандемией коронавируса и прививочной кампанией. Потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививками от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины. Кроме того, часть доноров были больны коронавирусом (это противопоказание к сдаче), другие опасались заразиться, находясь в людных помещениях. Поэтому донацию откладывали.

В апреле 2022 года заболеваемость коронавирусом снизилась, а ограничения были сняты в большинстве регионов страны. Но ситуация с кровью остаётся напряженной. Согласно показателям «донорских светофоров» (информация размещена на сайте Службы крови), почти во всех регионах России есть дефицит донорской крови. Например, в более чем десяти учреждениях Москвы и ближайшего Подмосковья её запас достиг критического минимума. Среди них Морозовская детская городская клиническая больница, отделение клинической и производственной трансфузиологии НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, Центр планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения города Москвы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регионах ситуация выглядит ещё более печальной. Так, в Алтайском крае крови не хватает в двух крупнейших профильных учреждениях — Алтайском краевом центре крови в Барнауле и Алтайском краевом центре крови в городе Бийске. В Иркутской области и Забайкальском крае во всех профильных учреждениях запас крови достиг минимума.

Количество людей, которые хотят сдать кровь, в последнее время сократилось, сообщила NEWS.ru основатель и руководитель Клуба доноров в Новосибирске Екатерина Шаповалова. Она привела пример — на коллективную донацию, которая состоится 22 апреля, пока записался только один желающий. Несколько месяцев назад в мероприятии стабильно участвовали 12–15 человек. Шаповалова связала это с «тревожным состоянием», в котором пребывают люди. Многим просто не до сдачи крови.

Число желающих сдать кровь сокращается с каждым днём, подтвердил NEWS.ru слова коллеги генеральный директор и основатель DonorSearch.org Руслан Шекуров.

По его оценкам, в ближайшие месяцы эта тенденция будет сохраняться. Основная причина — отток за границу наиболее активного, молодого населения с гражданской позицией. Именно такие люди и составляют костяк донорского движения, отметил он. По словам нашего собеседника, многие постоянные доноры сейчас находятся не в России.

МИД России не располагает официальной информацией о том, сколько людей уехали из России после начала спецоперации на Украине. По оценкам президента объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентина Макарова, в феврале-марте 2022 года страну покинули 18–20 тыс. специалистов в сфере IT.

Почётный донор РФ Александр Миронов в беседе с NEWS.ru, напротив, отметил, что пока не замечает «снижения количества доноров в центре переливании крови». На вопрос о возможном оттоке постоянных доноров за рубеж и проблем с донацией он отвечать отказался.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи настроены более оптимистично. Проблемы с донорской кровью в России действительно были, но ситуация исправляется. Число доноров последние несколько недель, напротив, увеличилось, сообщает NEWS.ru заведующий отделением переливания крови Центра хирургии им. Бакулева Алексей Купряшов. Он связал это с «ослаблением эпидемиологических мероприятий».

Восстанавливаются выезды, которые в последние два года были ограничены. Теперь производится заготовка крови не только в стационарных условиях. Это выезды в организации. Они сами выступают с инициативами. И фактически у нас сейчас каждый день подобные акции происходят. Алексей Купряшов заведующий отделением переливания крови Центра хирургии им. Бакулева заведующий отделением переливания крови Центра хирургии им. Бакулева

Эту тенденцию подтвердила и Екатерина Шаповалова. Новосибирский клинический центр крови возобновил выездные акции в областные центры. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они были какое-то время отменены. За счёт этого количество доноров начинает увеличиваться.

В ближайшее время необходимость донорской крови в России может быть увеличена. На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о поставках плазмы крови для производства лекарств. Он предусматривает, что плазма крови может быть передана не только медицинским организациям, но и фармкомпаниям, чтобы увеличить объем отечественного производства жизненно важных лекарств из плазмы и исключить зависимость от импортного сырья. Документ устанавливает прямой запрет на вывоз из России фармацевтических субстанций из плазмы крови «как ценного биологического pecypcа».