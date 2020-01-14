https://static.news.ru/photo/a269ad14-36bf-11ea-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Walter/Photofeatures International/Global Look Press

16 января на ВДНХ отпразднуют Всемирный день The Beatles. Развлекательная программа в память о «ливерпульской четвёрке» пройдёт на катке, в шахматном клубе и в Доме культуры.

Посетители катка с 18:00 до 21:00 научатся танцевать рок-н-ролл на коньках и покатаются под хиты группы, сообщает mos.ru. На льду пройдёт карнавал с одним из самых запоминающихся символов The Beatles — большой жёлтой подводной лодкой.

В 18:00 и в 19:00 в шахматной клубе пройдут творческие мастер-классы — посетители займутся декорированием виниловых пластинок и изготовлением из них настенных часов. В большом зале Дома культуры с 20:00 до полуночи группа The BeatLove исполнит песни легендарных англичан.

Всемирный день The Beatles учреждён ЮНЕСКО в 2001 году. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern Club — заведение, где группа начала свою карьеру.

Как передавал NEWS.ru, альбом «ливерпульской четвёрки» Abbey Road стал самой популярной виниловой пластинкой за прошедшее десятилетие.