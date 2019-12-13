https://static.news.ru/photo/bdad5d4e-1d67-11ea-abd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет.

При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию, и численность людей в России снова сокращается. За десять месяцев 2019 года в стране умерло почти на 260 тысяч человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был в 2008 году — тогда разница между рождёнными и умершими составила 362 тысячи человек, передаёт РБК.

Таким образом, майский указ президента — обеспечение устойчивого прироста населения РФ — не выполнен. Основной причиной сложившейся ситуации остаётся сокращение рождаемости, зафиксированное в 80 из 85 регионов страны. Этот показатель, в свою очередь, падает из-за снижения числа женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Сейчас матерями впервые становятся в среднем в 25–34 года, что снижает вероятность рождения второго и последующих детей.

Однако смертность в 2019 году тоже уменьшилась — на 27 тысяч человек в сравнении с показателями прошлого года. В правительстве рассчитывают, что население России начнёт прирастать в 2023–2024 годах.

Как писал NEWS.ru ранее, 9% россиян хотели бы остаться бездетными. Это следует из данных соцопроса, в котором участвовали женщины младше 45 лет и мужчины младше 55 лет.