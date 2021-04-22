Демограф: вливания в «социалку» не повысят продолжительность жизни

Во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет. Демограф Алексей Ракша в интервью NEWS.ru рассказал, выполнима ли эта задача и как отразилась на продолжительности жизни пандемия, почему нужно повысить акцизы на алкоголь и как белорусы «мешают» россиянам дольше жить.

— Насколько выполнима задача, поставленная президентом, — увеличение продолжительности жизни 2030 году?

— До ковида задача точно была вполне выполнима, да и сейчас тоже при условии увеличения финансирования здравоохранения. До коронавируса продолжительность жизни у нас увеличивалась каждый год примерно на 0,4 года. Достигла 73,34 года в 2019 году. Если экстраполировать, то с таким темпом за 11 лет продолжительность увеличилась бы на 8,8 года, то есть даже с избытком. Понятно, что рост продолжительности жизни должен замедляться по мере достижения новых вершин, но до передовых стран нам ещё далеко. И понятно, что замедление у нас ещё не было бы таким сильным. Ещё до ковида планку в 78 лет перенесли с 2024-го на 2030-й и я радовался этому, так как к 2024-му достичь такой продолжительности было совершенно невозможно. Только если на переписи сильно завысить численность населения.

— Что можно ожидать, когда пандемия COVID-19 минует?

— Надеюсь, мы скоро справимся с инфекцией в этом или следующем году и вернёмся на старую траекторию. В цифре 78 лет нет ничего фантастического, многие страны превзошли её ещё в 80-х. Ничего особо сложного в этом нет, особенно, если правительство продолжит воевать с пьянством, повышать акцизы на алкоголь и сигареты, а ещё, может быть, введёт акцизы на сахар и соль и станет активнее пропагандировать здоровый образ жизни. Эти и другие меры позволяют повысить продолжительность жизни сразу, скачком, как это было сделано при Горбачёве. Если бы у нас перестали бы пить водку, то резко продолжительность жизни увеличилась бы на два года. Перестали бы курить — ещё два года. Направление правительства правильное, но скачком это сделано не будет. К сожалению, в Госдуме есть водочное лобби, а Белоруссия пользуется льготами Таможенного союза и заваливает нас контрабандными сигаретами. Всё зависит от политической воли. А ещё у нас уже назрело и перезрело увеличение ассигнований на здравоохранение: 4% бюджета на него — это слишком мало, надо стремиться к 8%.

— Вы много говорите про водку, но мне казалось, что серьёзные масштабы пьянства для России уже в прошлом. Видимо, не до конца?

— По моей оценке, если раньше полмиллиона в год умирало от этого , то сейчас может быть 300–250 тысяч. Так что да — сильно снизилось, но до сих пор эта проблема остаётся. У нас в этом плане ситуация одна из худших в мире, может быть, в Белоруссии хуже.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А социальные блага вроде льготных поездок на курорты, повышение пенсий и прочее — как это помогает в росте продолжительности жизни?

— Нет, никакой связи, кроме умозрительной, здесь нет. Нам никогда не доказать, влияют ли подобные подачки на продолжительность жизни. Это всё достаточно ничтожный фактор. А вот влияние сигарет и алкоголя давно посчитано и оценено. Увеличение ассигнований на медицину, улучшение ситуации в первичном звене врачебной помощи, облегчение доступа граждан к высокотехнологичной медицине и прочее — вот это поможет.

— Но уровень экономики влияет же на продолжительность жизни?

— Это неоднозначный фактор. Если сравнивать разные страны друг с другом, то Россия имеет низкую продолжительность жизни относительно уровня своего развития. Мы по этому показателю среди стран с аналогичными доходами на одном из самых последних мест. Это в основном объясняется привычками нашего населения: упомянутый мной алкоголизм и советская привычка не заботиться о своём здоровье, потому что обо всём позаботится государство. Отставать по продолжительности жизни от развитых стран мы начали еще в 60-х годах. При этом в азиатских странах подобного уровня развития и доходов продолжительность жизни выше, чем в европейских, как я считаю, из-за алкоголя. С ростом доходов появляется больше возможностей для финансирования здравоохранения. Однако в России с 1999-го по 2008 год доходы росли очень быстро, но продолжительность жизни с 1999-го по 2003-й, наоборот, быстро снижалась и до 2005 года, застыв на позорно низком уровне, не поднималась существенно. Наверх она пошла в 2006 году, когда в рознице были огромные перебои с продажей алкоголя из-за внедрения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта объёма производства и оборота этилового спирта. — NEWS.ru). В тот год умерло на 174 тысяч человек меньше. То есть связь с экономикой не так важна, как поведение и привычки людей. Наконец, экономика последние годы у нас не растёт и снизить смертность будет проще, чем запустить экономический рост.

— Насколько COVID-19 нам спутал карты в плане продолжительности жизни?

— Ковид забрал примерно 500 тысяч человек, а продолжительность жизни снизилась на 1,8 года в прошлом году. У нас хуже, чем почти в любой стране Евросоюза и почти так же плохо, как в США, где в эпидемию увеличилось число смертей от передозировки наркотиками. Поэтому у них также снизилась продолжительность жизни, как у нас, но хуже, чем у нас — это надо ещё поискать. Возможно, это Албания, Македония, Турция, Армения, Таджикистан, Киргизия, Перу, Боливия, Мексика, Азербайджан, Косово, Эквадор и подобные страны. Это те страны, где смертность в прошлом году выросла сильнее, чем у нас. Во всех остальных она выросла меньше или не выросла вообще. Перед нами развитые страны, то есть Европа, Новая Зеландия, Австралия, Япония. Ковид нам снизил продолжительность жизни и в этом, и в следующем году, но я надеюсь, что скоро мы с эпидемией справимся и продолжим нагонять развитые страны. Нам, с нашими темпами, догонять их и до пандемии надо было 50–60 лет, но, как я говорил, это реально. И 78 лет к 2030 году тоже реальная цифра.

— А какие сейчас данные по продолжительности жизни у нас?

— В 2019 году продолжительность жизни — 73 года, в 2020 году — 71 год. Разница между мужчинами и женщинами 10 лет, в прошлом году — 9,8. По последнему показателю больше нас эта разница между полами, наверное, только в Белоруссии и близко, но всё равно меньше, в Прибалтике и на Украине.