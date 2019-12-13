https://static.news.ru/photo/a22ff6ee-1dc1-11ea-9984-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гендиректор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко считает, что если государство не примет мер по увеличению рождаемости, то уже через четыре года убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год.
Не повысив рождаемость, мы не решим демографическую проблему. Убыль будет нарастать с каждым годом, и к 2024 году мы будем иметь естественную убыль на уровне более полумиллиона человек в год, — сообщил URA.RU Рыбальченко.
Рост естественной убыли демограф связывает со снижением рождаемости. Он считает, что государству необходимо увеличивать поддержку многодетных семей и стимулировать рождение третьего ребёнка.
Как писал NEWS.ru, Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет. При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию и численность людей в России снова сокращается. За десять месяцев 2019 года в стране умерло почти на 260 тысяч человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был в 2008 году — тогда разница между рождёнными и умершими составила 362 тысячи человек.