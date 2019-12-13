Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему вместе со съёмочной группой телеканала отказали во въезде на Украину. Они уже прилетели в аэропорт Киева, но после заявления о целях визита им отказали в пересечении госграницы.

Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским обмен пленных и возможное прекращение огня на линии соприкосновения, — рассказал на канале НТВ Савин. После...