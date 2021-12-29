Демограф сообщила о снижении продолжительности жизни россиян на десять лет

Ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на десять лет, достигнув отметки в 70 лет, сообщила агентству Bloomberg демограф МГУ Вера Карпова. По словам специалиста, последний раз такие показатели фиксировались в 2012 году.

Как отметила Карпова, средняя продолжительность жизни уменьшилась более чем на три года. Причиной тому, по её мнению, стал коронавирус.

В последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году, — сказала она.

По данным Росстата, коронавирус в ноябре 2021 года стал основной причиной смерти 71 187 человек. Ещё в 8939 случаях он предполагается как основная причина смерти, кроме того, он вызвал смертельные осложнения других болезней у 1477 человек. В ведомстве также уточнили cтатистику за октябрь. В тот месяц коронавирус стал основной причиной cмерти 69 645 человек (с подтверждённым или предполагаемым COVID-19), cмертельные осложнения вызвал у 1135 человек и в 4764 случаях не был оcновной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Таким образом, в ноябре смертность превысила последний максимум на 16%.

Ранее демограф Алексей Ракша рассказал, что Россия сможет остановить сокращение населения в ближайшие 10–15 лет, если власти примут «все меры и экономика пойдёт в гору».