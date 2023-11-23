Демограф рассказал, что стало с числом абортов в России за последние 35 лет Демограф Ракша: число добровольных абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз

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С 1988 года количество абортов, проведенных не по медицинским показаниям, сократилось в России в 14 раз, отметил демограф Алексей Ракша в комментарии РИА Новости. Он также обратил внимание, что, несмотря на снижение абортов, показатели рождаемости не растут.

Последний пик рождаемости в стране наблюдался в 2016-м, когда подходил срок окончания программы материнского капитала. Это побудило семьи, которые еще не успели получить деньги за второго ребенка, родить, пока не поздно. Потом программу продлили, и рождаемость рухнула: необходимости спешить больше не было. Во многом именно этим объясняется резкий спад показателей в 2017-м, —говорит демограф.

Также Ракша со ссылкой на коллег отмечает, что молодежь в действительности стала позже вступать в романтические отношения. Он связывает это с развитием интернета. Теперь, по словам эксперта, молодые люди могут развивать взаимоотношения дистанционно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов. При этом он заявил, что приоритетом в решении этой проблемы должно стать улучшение социальных условий, а не ограничения в сфере здравоохранения.