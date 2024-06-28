Демограф раскрыл причину сокращения срока для аборта Демограф Ткаченко: сокращение срока для аборта повысит рождаемость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сокращение срока для аборта повысит рождаемость, рассказал в беседе с «Радио 1» демограф Руслан Ткаченко. По его словам, такая инициатива направлена на сохранение здоровья женщины.

Забота о женщине — это и есть забота о рождаемости. Любые ограничения абортов приводят к повышению рождаемости. С 9 до 12 недель не будут совершаться убийства. Эта мера напрямую повышает рождаемость за счет фактического рождения детей, — объяснил эксперт.

Демограф отметил, что также благодаря этому уменьшится риск бесплодия и смерти. Это предложение будет направлено на защиту женского здоровья, а у абортов лицензионно будет совершенно другая деятельность. Кроме того, акушеры-гинекологи должны заниматься именно приемами родов, считает Ткаченко.

Скоро у абортов будет лицензионно совершенно другая деятельность. Она не будет производиться в родильных домах. Это будет отдельно. Пусть акушеры-гинекологи подготовятся к таким продолжениям, — добавил эксперт.

Ранее профильный комитет Госдумы порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.