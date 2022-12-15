Демограф Ракша: смертность в 2022 году в РФ может оказаться рекордно низкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2022 году Россия возвращается на «доковидную» траекторию роста продолжительности жизни, рассказал NEWS.ru независимый демограф Алексей Ракша. По его словам, смертность за последние три квартала года может оказаться рекордно низкой за всю российскую историю. Однако он подчеркнул, что из статистики Росстата трудно понять, насколько в ней учтена гибель людей в ходе боевых действий на территории Украины.

Числа смертей, которые сейчас фиксируют, примерно равны или ниже доковидного 2019 года. В июле она была заметно ниже, чем в 2019 году. После январско-мартовской волны «омикрона» число умерших в России практически рекордно низкое. Если учесть, что население в стране стареет, то смертность за последние три квартала 2022 года может оказаться рекордно низкой за всю историю страны. Мы возвращаемся на доковидную траекторию роста продолжительности жизни, — сказал эксперт.

По его словам, Росстат должен учитывать смертность в ходе боевых действий, однако для попадания погибшего в статистику «должно быть тело, оно должно приехать в Россию, медик должен зафиксировать факт смерти, в ЗАГС должно поступить свидетельство о смерти».

Насколько случаи смертей учитываются в статистике Росстата, я не знаю. Чтобы понять это лучше, нужна разбивка числа умерших по возрасту и полу, а Росстат с марта прекратил предоставлять такую информацию по регионам. Мы ослепли и теперь ждем подробной годовой информации с разбивкой умерших по полу и возрасту, которую опубликуют в июне 2023 года. Если не будет подделки статистики, мы увидим резко возросшую смертность мужчин молодого возраста. Если будут манипуляции, мы их, скорее всего, тоже увидим, — добавил Ракша.

При этом демограф отметил, что, по его расчетам, в связи с военными действиями потери в продолжительности жизни мужчин в России могут составлять не менее 0,6 года.

Согласно данным Росстата, за январь-октябрь 2022 года в России умерло 1 593 700 человек, а за тот же период 2021 года смертность достигла 1 972 700 человек.

Ранее демограф Александр Синельников высказал мнение, что численность населения России в течение 30–40 лет действительно может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас.