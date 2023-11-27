Демограф призвал подумать о качестве жизни населения Демограф Безвербный: проблему низкой рождаемости решит улучшение качества жизни

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В России необходимо принимать законы, гарантирующие, что рождение ребенка не станет причиной падения уровня жизни семьи, заявил в беседе с ЕАН руководитель отдела Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вадим Безвербный. По его словам, инициативы по повышению рождаемости в России предполагают в том числе «сдвиг» системы ценностей от карьеры и образования в сторону семьи.

Следующий год объявлен в России Годом семьи. Соответственно, должны приниматься и просемейные законы, когда государство гарантирует, что семья, родившая ребенка, не столкнется с резким падением уровня жизни, будет обеспечена жильем и соответствующей социальной инфраструктурой, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что необходимо уходить от воспитания молодежи в парадигме ценности карьерного роста, культа индивидуализма и потребления. В обществе нужно формировать «детоцентрическую» модель и «моду на многодетность», высказал мнение эксперт. При этом, по его словам, нельзя отодвигать высшее образование на второй план в условиях дефицита кадров в разных сферах экономики. Образование, карьеру и детей можно совмещать, считает демограф.

Все еще популярны идеи, что можно массово завезти мигрантов — и они решат все проблемы. Эту парадигму нужно менять, мы должны быть более семейно ориентированным и детоцентрическим обществом. <...> Больший приоритет должен быть уделен высококвалифицированным специалистам, а не дешевой рабочей силе, — убежден Безвербный.

Он добавил, что сегодня перед обществом остро стоят проблемы низких доходов, бедности и дискриминации многодетных семей на рынке труда. Демограф предупредил, что по уровню рождаемости и естественной убыли населения Россия возвращается к провальным показателям 1990-х. И если ситуация не изменится, к 2050 году численность россиян может сократиться до 130 млн человек.

Ранее руководитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила сделать программу материнского капитала, которая заканчивается в 2026 году, бессрочной. По словам депутата, страна все еще находится в демографической яме, а россияне должны быть нацелены на создание многодетной семьи.