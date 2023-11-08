Демограф предупредил о возможных махинациях с отцовским капиталом Демограф Ракша: число детей может стать причиной махинаций с отцовским капиталом

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Введение отцовского, или «многодетного», капитала необходимо оградить от махинаций, заявил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша. По его словам, у некоторых мужчин нельзя точно определить «порядковый номер» ребенка, из-за чего остается пространство для злоупотреблений.

Как рассказал эксперт, сегодня около 10% детей рождаются у одиноких матерей и не имеют записи об отце в свидетельстве о рождении, инициатива о выплате отцовского капитала может сократить это количество.

С другой стороны, не всегда можно точно определить порядковый номер ребенка у мужчины. И здесь, возможно, остается пространство для махинаций. Важно проработать все нюансы со специалистами по законодательству и правоприменительной практике, чтобы такие моменты предусмотреть еще на этапе разработки законопроекта, — подчеркнул демограф.

Ранее в Госдуме предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал. Согласно инициативе, отец в официальном браке может получать единовременную выплату в 500 тысяч рублей за одного ребенка и один миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего. Выплаты предлагается давать в дополнение к материнскому капиталу.