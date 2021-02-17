Демограф предрёк сокращение населения в России

https://static.news.ru/photo/59fd9176-71b0-11eb-b1bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие 20 лет население России может сократиться более чем на 15 млн человек, если правительство не возьмётся всерьёз за решение демографических проблем в стране, считает независимый демограф Алексей Ракши.

По его оценкам, к 2040 году численность жителей РФ может упасть до 130 млн человек.

К 2030 году, скорее всего, россиян останется примерно 137–140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот «с чем» — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, — приводит его слова Lenta.ru.

Он отметил, что грамотная демографическая политика государства сможет поспособствовать возвращению численности населения к отметке в 140 млн человек. Однако это потребует значительных усилий и финансовых вложений, уверен эксперт.

Так, чтобы исправить ситуацию с сокращением населения страны, правительство должно будет выделять на демографические программы не меньше 5 трлн рублей в год, или около 4-5% ВВП страны.

Ракши добавил, что подобная тенденция к сокращению населения сегодня наблюдается во многих странах мира. По его мнению, это глобальная проблема, которая пока не затронула лишь отдельные государства в Африке и некоторые страны в Средней Азии.

По предварительным оценкам Росстата, к концу 2020 года численность населения РФ составляла 146,2 млн человек. За прошедший год население страны сократилось на 510 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году население Москвы сократилось впервые за 28 лет, москвичей стало меньше почти на 42 тысячи человек. Эта цифра оказалась максимальной за всю 30-летнюю историю наблюдений.