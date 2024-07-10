Демограф оценил ситуацию с рождаемостью и смертностью в России Демограф Ракша: в России очень высокая смертность

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В России почти не падает рождаемость, однако остается очень высокая смертность, рассказал НСН демограф Алексей Ракша. По его словам, в стране очень низкая продолжительность жизни.

У нас почти не падает рождаемость, но уже не первое десятилетие в России очень высокая смертность, а продолжительность жизни очень низкая, особенно у мужчин. В России становится больше как бездетных, так и многодетных, норма размывается, — объяснил эксперт.

Демограф отметил, что люди все меньше сталкиваются с гнетом со стороны социума, который подталкивает родить хотя бы одного ребенка. Также с 90-х годов выросла рождаемость третьих и четвертых детей. Увеличение многодетных семей произошло благодаря введению в 2007 году материнского капитала. Тогда и подскочила рождаемость, государство поспособствовало этому, добавил Ракша.

Оно толкнуло камень, а он покатился, — подытожил демограф.

Ранее Алексей Ракша заявил, что проблема нехватки рабочих рук и низкой рождаемости в недалеком будущем станет глобальной. Особенно тяжелая ситуация может сложиться в Восточной Азии, где сейчас наблюдается самый низкий уровень рождаемости. Исследователи нашли четыре способа решения проблемы рабочих рук, которые заключаются в стимуляции рождаемости, развитии активного долголетия, замене рабочих рук роботами и миграции.