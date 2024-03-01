Демограф оценил шансы восполнить рождаемость за шесть лет Демограф Ткаченко усомнился в возможности восполнить рождаемость за шесть лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восполнить рождаемость за шесть лет при нынешнем показателе навряд ли удастся, заявил демограф Руслан Ткаченко. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт усомнился, что в России удастся удержать хотя бы тот уровень рождаемости, который есть сейчас. По его словам, суммарный коэффициент приблизился к 1,3, а для улучшения демографической ситуации он должен составлять 2,1, примерно по два ребенка на одну женщину.

Чтобы восполнить рождаемость, ее увеличить, за шесть лет точно не получится. Нам едва ли удастся сохранить этот уровень, чтобы он не рухнул ниже, — пояснил демограф.

Ткаченко уточнил, что сейчас необходимо не восстанавливать рождаемость, а хотя бы удержать ее на нынешнем уровне. Для этого необходимо разработать полноценную всероссийскую программу. Эксперт уточнил, что в нее можно включить в том числе и инициативу по созданию детских садов при университетах, чтобы простимулировать рождаемость среди студентов.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии.