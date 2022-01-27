Демограф объяснил влияние религии на смертность от COVID-19

На избыточную смертность при коронавирусе сильнее, чем состояние медицины, влияет информационное освещение, пропаганда и религия, сообщил независимый демограф Алексей Ракша изданию Lenta.ru. Верующие часто заражаются из-за того, что соблюдают обряды, которые приводят к скоплению людей, объяснил он.

Например, соблюдение обрядов. У мусульман на похоронах скапливается особенно много людей, угощают мясом, все общаются. В мечетях одновременно масса людей. У православных идут службы в церкви при скоплении прихожан. Очень много у нас умерло священнослужителей. В закрытых помещениях, особенно где поют, для распространения вируса очень благоприятная среда, — сказал Ракша.

Он добавил, что в России от коронавируса сильнее пострадали женщины: у них даже больше, чем у мужчин, сократилась продолжительность жизни. Демограф предложил два объяснения. Во-первых, среди женщин меньше привитых, а во-вторых, они чаще работают продавщицами, медсёстрами и контактируют с заражёнными.

Ранее сообщалось, что смертность в России стала рекордной с 1945 года. Основной причиной этого стала пандемия коронавируса, а также связанная с этим перегруженность системы здравоохранения.