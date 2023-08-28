Демограф объяснил, повысит ли рождаемость увеличение маткапитала Демограф Крупнов заявил, что деньги не единственный способ повысить рождаемость

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Материнский капитал, безусловно, является крайне важной, но не единственной составляющей в решении демографического кризиса в России, заявил в беседе с «Радио 1» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, предложение увеличить размер материнского капитала в России до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка, а также до 1 млн рублей на второго и третьего продумано не до конца.

Нужно серьезно обсуждать размеры увеличения капитала и, главное, перенос основной стимулирующей функции на третьего и четвертого ребенка, потому что это задает основу демографической политики. Первый ребенок вообще не имеет никакого отношения к демографии, — пояснил Крупнов.

Он отметил, что помимо денежных выплат многодетным семьям необходимо оказывать другие виды поддержки. В качестве примера эксперт привел опыт Белоруссии, где за четвертого ребенка государство бесплатно выдает семье трехкомнатную квартиру. Также специалист предложил обратить внимание на ситуацию с занятостью многодетных родителей.

Крупнов подчеркнул, что для борьбы с сокращением численности населения необходимо разработать комплекс мер, направленных на создание в стране культа многодетной семьи.

Сам общественно-правовой статус многодетной семьи исходно должен задаваться как элита общества. Должен быть специальный федеральный закон о статусе многодетной семьи, такой же, как закон о статусе депутатов Государственной думы, сенаторов, судей и так далее. Многодетную семью должны выделять как элитную часть нашего государства, требующую специального обеспечения и специальной поддержки, — резюмировал демограф.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что увеличение размера материнского капитала не окажет желаемого эффекта. Депутат убеждена, что улучшить демографию помогут комплексные, а не отдельные меры поддержки, такие как маткапитал. По ее словам, данная мера не оказалась эффективной даже в случае рождения первого ребенка.